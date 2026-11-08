En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque base en Bolívar
Don Omar

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Caracol Televisión expresa su solidaridad con medios de comunicación que han sido objeto de amenazas

Caracol Televisión expresa su solidaridad con medios de comunicación que han sido objeto de amenazas

Comunicado a la opinión pública Bogotá, 8 de noviembre de 2026.

Logo de Caracol Televisión
Logo de Caracol Televisión
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia
Nación

“Ningún grupo narcoterrorista silenciará a medios”: De La Espriella tras amenazas a Caracol TV y RCN

Detenido funcionario activo de la DNI.
Nación

Detenido funcionario activo de la DNI por acceso abusivo a sistema informático

Publicidad

Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.

Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.

Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Caracol Televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad