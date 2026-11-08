“Ningún grupo narcoterrorista silenciará a medios”: De La Espriella tras amenazas a Caracol TV y RCN

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que impartió instrucciones para reforzar la seguridad de Caracol Televisión y otros medios de comunicación, luego de que las autoridades alertaran sobre posibles atentados contra las instalaciones en Bogotá.

A través de su cuenta de X, el mandatario atribuyó las amenazas al ELN aseguró que ordenó desplegar las capacidades del Estado para proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y familias. También expresó su solidaridad con los comunicadores y afirmó que su Gobierno no permitirá que las amenazas o acciones violentas de grupos armados intimiden al periodismo colombiano.

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“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de Semana”, escribió el presidente.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!



Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

Por su parte, el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, aseguró que desde esa cartera se desplegarán las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer las amenazas e identificar y capturar a los responsables.

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“Desplegaremos las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer estos hechos, identificar y capturar a los responsables”, sentenció el ministro.

Desde el Ministerio de Defensa no escatimaremos esfuerzos para proteger la vida e integridad de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación. Las amenazas del ELN contra RCN, Caracol y SEMANA no quedarán en anuncios: desplegaremos las capacidades… https://t.co/y1Aj1kDtah — General Jorge Mora (@generaljmora) November 8, 2026

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Estos pronunciamientos del Gobierno se conocen después de que, hacia las 8:00 de la noche del sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión recibiera información de las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones. Como medida preventiva, el personal que se encontraba en el canal fue evacuado de inmediato y se adoptaron acciones para proteger a los trabajadores y las instalaciones.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, hasta ese momento, no había evidencia de explosivos en inmediaciones o al interior de Caracol Televisión.

La Alcaldía de Bogotá, entretanto, confirmó que la Fiscalía, a través del CTI, compartió información sobre una alerta de seguridad con los medios de comunicación y el Gobierno Distrital. Ante esta situación, el alcalde solicitó convocar de manera inmediata el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que los organismos de seguridad analizaran la información. La Policía Metropolitana también adelantó acciones preventivas.

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Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las amenazas. Mientras avanzan las verificaciones, el Gobierno aseguró que reforzará la protección de los medios de comunicación señalados en las alertas.