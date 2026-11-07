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Blu Radio  / Nación  / Detenido funcionario activo de la DNI por acceso abusivo a sistema informático

Detenido funcionario activo de la DNI por acceso abusivo a sistema informático

El capturado es ingeniero de sistemas y trabajaba en la DNI desde la época del expresidente Gustavo Petro.

Detenido funcionario activo de la DNI.
Detenido funcionario activo de la DNI. Suministrada.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El Gaula Militar detuvo en el barrio Quirinal de Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien trabajaba en la DNI desde la época del expresidente Gustavo Petro.

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La captura del hombre, quien es ingeniero de sistemas, se produjo por el presunto delito de acceso abusivo a un sistema informático.

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No hay detalles oficiales de la detención; sin embargo, ha trascendido que estaría relacionada con la posible posesión de información de inteligencia. El detenido había sido mencionado en redes sociales por supuesta tenencia de información oficial, facilitada por sus funciones dentro de la DNI, sobre lo cual las autoridades aún no han ampliado información.

De la captura se conoció la fotografía en la cual aparece entre una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un policía y dos militares, en las instalaciones del Gaula Militar Huila.

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