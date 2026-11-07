Colombia deberá moderar su discurso para negociar con los demócratas: el nuevo panorama con EE.UU.

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos podría cambiar el rumbo de la segunda parte del mandato de Donald Trump y las relaciones con Colombia. La analista internacional Teresita Aya señaló que el resultado refleja el descontento de los ciudadanos por el costo de vida y anticipó que el Gobierno colombiano tendrá que ajustar su estrategia para negociar con las nuevas mayorías en el Congreso estadounidense.

Durante su participación en El Radar, Aya explicó que el aumento del precio del petróleo y de la gasolina, asociado a la guerra en Irán, tuvo consecuencias directas en el bolsillo de los estadounidenses y terminó afectando el respaldo electoral a los republicanos.

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“Eso hizo que subiera el precio de la gasolina y, por ende, el transporte de todo. Desde lo más básico del mercado hasta los zapatos que yo me quiero poner esta noche. El bolsillo de los americanos está muy afectado”, afirmó.

¿Qué significa la derrota republicana para el futuro de Trump?

Para Aya, la derrota también abrió un escenario de reacomodo dentro del Partido Republicano, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La analista interpretó los pronunciamientos de figuras cercanas a Trump, como el vicepresidente JD Vance, como una estrategia para tomar distancia de las decisiones del mandatario y acercarse a los votantes inconformes.

En ese escenario, mencionó a Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles figuras alrededor de las cuales podría organizarse la discusión sobre el futuro liderazgo republicano. Explicó que algunos sectores ven a Rubio como una alternativa más pragmática y menos ideológica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto AFP.

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¿Cómo pueden cambiar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?

La analista sostuvo que Colombia tendrá que fortalecer sus canales de diálogo con los congresistas demócratas, pues las mayorías legislativas tendrán incidencia en decisiones relacionadas con los recursos de cooperación, la asistencia militar y el manejo de las relaciones bilaterales.

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“En ese sentido, nos va a tocar aprender a negociar, que es el arte de la política, con los lobistas de los demócratas, con los demócratas”, señaló.

Aya agregó que el discurso del Gobierno colombiano deberá moderarse para facilitar acuerdos, especialmente en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la situación política de Venezuela.

¿Qué lectura política deja la salida de Santiago Peña en Paraguay?

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Sobre Paraguay, Aya analizó el papel del Partido Colorado, que ha mantenido el control político del país durante cerca de 80 años. A su juicio, el respaldo de esa colectividad a la salida de Santiago Peña responde a una estrategia para preservar su relación con las bases electorales.

“Lo están convirtiendo en un sacrificio. Sacrifiquémoslo a él, pero mantengamos nosotros el contacto y el apoyo de nuestra base política”, explicó.

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Para la analista, la decisión refleja el interés del partido en mantener su influencia política, incluso después de la salida del mandatario que llegó al poder con sus banderas.