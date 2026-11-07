No aumentar IVA y vender parte de Ecopetrol: la propuesta del Centro Democrático por crisis fiscal

La bancada del Centro Democrático presentó un primer borrador de discusión denominado Ley de Rescate de la Economía, como respuesta al proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el Gobierno ante el Congreso.

El documento de ocho páginas coincide con el Gobierno de De La Espriella en que la situación económica es grave, pero cuestiona buena parte de las medidas tributarias propuestas y plantea alternativas.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó en un video que el texto fue elaborado con asesores y tras escuchar a gremios, sectores sociales y ciudadanos. Pidió aprovechar el momento para buscar un Estado sustancialmente más pequeño y una legislación tributaria simple que acelere el crecimiento y permita financiar el gasto social sin corrupción.

Primer borrador discusión Ley de Rescate de la economía. Enlace documento: https://t.co/9frcqJLSf6 pic.twitter.com/svVMtv7BK4 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2026

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Entre las preocupaciones del partido está el aumento del IVA a artículos de la canasta familiar, la maquinaria, los fertilizantes y los agroquímicos del sector agropecuario, así como el gravamen al café, que inquieta a unas 500.000 familias cafeteras. También menciona el IVA al internet para los estratos 1, 2 y 3, a las plataformas de inteligencia artificial y a los paneles solares, así como los efectos sobre el turismo.

En salud, el documento señala que el gasto de bolsillo de los ciudadanos pasó del 15 % al 26 % y que las pólizas privadas se duplicaron, de dos a cuatro millones. Por eso considera “altamente inconveniente” subir el IVA de los seguros de salud, hoy en el 5 %.

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En cuanto a los recursos de las regiones, el proyecto dejaría los licores con un 80 % más de impuestos y la cerveza con un 160 % más, rentas que corresponden a los departamentos. El partido también advierte sobre las tiendas de barrio: cita cifras de Fenaltiendas y Fenalco, según las cuales las ventas ya han caído entre el 25 % y el 31 % y se han cerrado 48.000 establecimientos.

Sobre el impuesto a la renta, el partido duda de que bajar la tarifa a las empresas sea efectivo si se compensa con mayores cargas parafiscales. A las personas naturales les queda una tarifa marginal máxima del 39 % y el tope de beneficios baja de 1.090 a 720 UVT. Además, considera que gravar la parte de los rendimientos financieros que corresponde a la inflación es un impuesto disfrazado al patrimonio.

Para recaudar más, propone un descuento único de capital que incentive a los deudores de la DIAN y la UGPP a ponerse al día. Calcula que eso podría generar entre 10 y 15 billones de pesos adicionales.

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En la misma vía de buscar más recursos, el partido ve insuficiente el ahorro previsto, que no superaría el 30 % de lo esperado, y pide una meta más ambiciosa de eliminación y fusión de las más de 200 entidades del Estado, con estabilidad laboral para cabezas de familia pobres, personas con discapacidad y quienes están cerca de pensionarse. Un anexo con la propuesta de Lisandro Junco plantea reducir de 19 a seis los ministerios y ahorrar 20,4 billones de pesos en 48 entidades.

Sobre Ecopetrol, plantea considerar la venta de otra parte de la participación estatal, con preferencia para el sector solidario y los inversionistas institucionales, y propone que la designación de la autoridad de la empresa quede fuera de la competencia del presidente.

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Expresidente Álvaro Uribe y Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Fotos X: @AlvaroUribeVel y @miguel_gomez_m

“Una propuesta de ruptura”

El borrador pide al Gobierno y a las demás bancadas considerar una alternativa disruptiva, basada en la propuesta del economista Santiago Pardo: eliminar el impuesto al patrimonio, el 4 por mil y los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, entre otros, y bajar la renta de sociedades del 35 % al 30 %.

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Según el anexo, el costo sería de unos 190 billones de pesos entre 2026 y 2030 en el peor escenario. Para financiarlo, las empresas suscribirían durante cinco años bonos del Estado por el 20 % de sus utilidades, a plazos de 10 a 20 años, que se podrían negociar en el mercado.

Según el cálculo, el Gobierno reuniría 309 billones, 119 más de lo que dejaría de recaudar. La contracara es que, en el peor escenario, la deuda pública subiría un 13 % del PIB, a lo que el partido responde que la apuesta es crecer por encima del 5 % y pide que el Gobierno y el Congreso la acuerden con los empresarios.

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El documento incluye, además, una propuesta de la Gobernación de Antioquia, de Andrés Julián Rendón, y pide un fondo con créditos a 30 años para los afectados por el terremoto.