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Blu Radio  / Nación  / Agencia Nacional de Tierras habilita puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades

Agencia Nacional de Tierras habilita puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades

La ANT habilitó puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades del país, mientras prepara sus nuevas instalaciones. Estas son las sedes temporales y sus horarios.

Restitución de tierras en Tulapas.jpg
Restitución de tierras en Tulapas.
Forjando Futuros
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) habilitó puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades de Colombia, mientras adelanta el proceso de alistamiento de sus nuevas instalaciones. Los usuarios podrán continuar realizando sus trámites de manera virtual, pues los servicios digitales de la entidad seguirán funcionando con normalidad.

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La medida comenzó a implementarse este viernes 6 de noviembre y contempla la atención a los ciudadanos en siete sedes de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y doce del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

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De acuerdo con la ANT, en estos puntos temporales los ciudadanos podrán adelantar trámites y acceder a los servicios institucionales de manera presencial. La atención se prestará de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en los horarios habituales.

Las sedes habilitadas en instalaciones de la Agencia de Desarrollo Rural están ubicadas en Tunja, Ibagué, Neiva, Cartagena, Santa Marta, Montería y Popayán.

Por su parte, los puntos de atención en las instalaciones del ICA estarán disponibles en Arauca, Soledad (Atlántico), Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Armenia (Quindío), Bucaramanga (Santander), Sincelejo (Sucre), Puerto Carreño (Vichada), Cúcuta (Norte de Santander), Riohacha (La Guajira), Pasto (Nariño) y Cali (Valle del Cauca).

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La entidad también recordó que los ciudadanos podrán comunicarse a través de sus canales de atención no presencial. Para ello, están habilitadas la línea nacional 018000933881, la línea de Bogotá (+57) 601 518 5858 y las siguientes direcciones de correo electrónico: info@ant.gov.co y atencionalciudadano@ant.gov.co.

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La habilitación de estos puntos permanecerá activa mientras avanza el proceso de adecuación y alistamiento de las nuevas sedes de la Agencia Nacional de Tierras que, se espera, estén disponibles después del 20 de noviembre.

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