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Blu Radio  / Nación  / Presidente De la Espriella respalda al director del Dapre tras denuncia de intimidaciones

Presidente De la Espriella respalda al director del Dapre tras denuncia de intimidaciones

Tras conocerse que tres personas fueron encontradas dentro de la vivienda del director del Dapre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su respaldo al funcionario y pidió investigar las denuncias que ha presentado.

Presidente Abelardo De La Espriella durante visita Arauca.
Presidente Abelardo De La Espriella durante visita Arauca. Foto Presidencia.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella expresó su respaldo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, luego de que el Gobierno denunciara que tres personas ingresaron a la vivienda del funcionario y fueran encontradas por las autoridades de protección.

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El mandatario aseguró que garantizará la seguridad de Ríos y de su familia, y rechazó cualquier intento de intimidación contra quienes denuncian presuntas irregularidades en el Estado. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado fue enfático al referirse a la situación del director del Dapre: “¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!”, manifestó.

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De igual manera, aseguró que el funcionario no estará solo y reiteró su compromiso de garantizar su protección y la de sus familiares. También sostuvo que las denuncias que Ríos ha hecho sobre presunta corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias.

No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción”, agregó el mandatario.

El pronunciamiento se conoce después de que, el pasado 5 de noviembre, la Presidencia informara sobre el ingreso de tres personas a la residencia de Carlos Ríos. Según explicó el vocero del Gobierno, Miller Soto, los individuos fueron encontrados dentro de las instalaciones de la vivienda por las autoridades encargadas de la protección del funcionario.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, estas personas tendrían antecedentes judiciales por homicidio y hurto agravado, y fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Además, el Gobierno informó que otra persona habría sido vista cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del director del Dapre, pero se retiró cuando llegó la Policía.

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La administración de Abelardo De La Espriella relacionó estos hechos con las denuncias que Carlos Ríos presentó el pasado 21 de octubre, durante una audiencia pública de la Comisión Segunda del Senado, sobre una presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro.

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