Desmantelan banda que robaba celulares en conciertos y partidos de fútbol

Celulares, tabletas, consolas de sonido y hasta un desfibrilador externo automático hacen parte de los elementos que la red delincuencial 'Venus' habría hurtado durante diferentes eventos realizados en varias regiones del país. Los objetos sustraídos estarían avaluados en más de 12 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los integrantes de esta organización aprovechaban eventos con alta afluencia de público y se hacían pasar por funcionarios de logística para no levantar sospechas y facilitar el hurto de los equipos. Posteriormente, según los registros de las cámaras de seguridad, se mezclaban entre los asistentes para escapar del lugar con los elementos sustraídos.

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Tras las investigaciones, la Fiscalía logró desarticular la organización y judicializar a sus seis presuntos integrantes, a quienes imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y, de acuerdo con la Fiscalía, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.