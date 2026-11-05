¿Qué está pasando en Paraguay? Millones de personas amanecieron sin acceso a su dinero en Ueno Bank

La crisis en Paraguay escaló este jueves al terreno político: la Cámara de Diputados abrió el debate del juicio político contra el presidente Santiago Peña por sus presuntos vínculos con Ueno Bank, la entidad intervenida por insolvencia que dejó sin acceso a sus ahorros a millones de clientes. En diálogo con Mañanas Blu, el senador Salyn Buzarquis aseguró que el mandatario podría ser destituido, y Cever Martínez, uno de los ahorradores afectados, relató cómo perdió sus recursos.

Consultado sobre si el Gobierno caerá, el senador fue directo: “Así como está yendo el juicio político, sí. Se le pidió la renuncia y bueno, al no renunciar corre el juicio político contra el presidente de la República”.

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Por qué se desató la crisis de Ueno Bank

La junta del Banco Central del Paraguay votó de manera unánime someter a Ueno Bank a un procedimiento de resolución luego de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo legal. El indicador bajó al 5,56 %, cuando la normativa exige el 12 %, y la entidad tenía 2.941.996 clientes a junio de 2026.

Tras el cierre, la Policía detuvo a ocho de los máximos directivos de la entidad, entre ellos a Miguel Vázquez. La crisis también llevó a la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, a pedido de Peña.



El mandatario pidió calma a la ciudadanía: “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección”. Además, aseguró que quienes resulten responsables de irregularidades “deberán responder, y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones”.

Ueno bank en Paraguay. Foto: EFE

La relación de Santiago Peña con el Grupo Vázquez

Buzarquis señaló varias “aristas” en el vínculo del presidente con el banco. Según el senador, Peña fue accionista de la entidad antes de asumir la Presidencia, y varios directivos y socios financieros suyos pasaron a ocupar cargos importantes en el Banco Central, institución que, a su juicio, era “puramente técnico, nada político”.

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El legislador sostuvo además que el presidente autorizó el depósito de cerca de 1.000 millones de dólares de fondos públicos en el banco, incluidos, de acuerdo con su versión, 450 millones del Instituto de Previsión Social y más de 200 millones de Itaipú: “No tomaron las precauciones y lastimosamente reventó esto. Y reventó mucho peor de lo que todos esperábamos”. Precisó que la cifra exacta deberá establecerse mediante una auditoría.

Sobre el manejo de los recursos, el senador afirmó que el grupo se otorgaba créditos a sí mismo a través de empresas vinculadas: “Estaban bicicleteando el dinero, ¿verdad? Y claro que el presidente está implicado, él lo autorizó, él formó parte de esto”.

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Como contexto, el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, actualmente detenido, ha dicho que Peña no tenía nexo alguno con el banco, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025.

Así funciona el juicio político en Paraguay

Buzarquis explicó que Peña puede renunciar mientras no concluya el proceso. Si la acusación se aprueba en la Cámara de Diputados con 53 de los 80 votos, pasa de inmediato al Senado, donde se requieren 30 de los 45 votos para la destitución.

En caso de salida del mandatario, asumiría el vicepresidente por línea sucesoria. Si también quedara vacante ese cargo, el Congreso, integrado por 125 diputados y senadores, elegiría al reemplazo. La oposición, según el senador, también incluyó en la acusación al vicepresidente Pedro Alliana, de quien afirmó que tiene “un crédito multimillonario” con el banco.

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El legislador agregó que, además del proceso político, existen denuncias penales por malversación de fondos y falta de control del dinero público, que están en manos de la Fiscalía.

Ueno Bank. Foto: EFE.

El Partido Colorado le da la espalda a Peña

Al ser consultado sobre si alguien defiende al mandatario dentro de su partido, Buzarquis respondió que oficialmente no, y apuntó al expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado: “Ellos pusieron este gobierno, pusieron este presidente, pusieron este vicepresidente”. Según el senador, detrás de la crisis hay “una pelea entre bancos”, pues Cartes también es propietario de una entidad financiera.

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Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra Peña. El senador también se refirió a investigaciones y denuncias internacionales contra el exmandatario; en julio de 2022, Estados Unidos lo designó por presunta corrupción.

Para Buzarquis, el daño más grave es institucional: “Lo más grave es destruir una autonomía del Banco Central, una independencia financiera macroeconómica. Dilapidaron este capital y va a tener su costo”.

Ahorradores protestan frente al Congreso en Asunción

Desde la Plaza de Armas, frente al Congreso, Cever Martínez contó que era cliente del banco desde hacía más de dos años y que allí manejaba casi todos sus recursos. Según su relato, perdió cerca de 2.000 dólares en ahorros, además de tarjetas de crédito por entre US$ 3.000 y 3.500 y préstamos.

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Martínez se enteró del cierre al intentar pagar sus cuentas a comienzos de mes: la aplicación presentaba fallas y luego vio en redes sociales que la entidad estaba intervenida. “No hubo ningún aviso”, afirmó.

Sobre lo que piden los manifestantes, fue claro: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero más que nada en la cabeza del presidente”.

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De acuerdo con el ahorrador, existe un fondo de garantía de hasta unos 280 millones de guaraníes, y el Gobierno impulsó una ley para comenzar a devolver el dinero a quienes tenían menos de 10 millones de guaraníes. Según Peña, la propuesta permitiría cubrir al 98 % de los ahorradores afectados.

Martínez dijo que llegará “hasta las últimas consecuencias”: “Yo particularmente dependo de eso. Ahora mismo estamos acá por eso levantando la voz”.

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank. Foto: EFE.

Temor por contagio y efectos en el fútbol paraguayo

El ahorrador aseguró que clientes de otra entidad no pudieron retirar su dinero por un supuesto colapso del sistema, lo que alimentó el temor. Sin embargo, el Banco Central insistió en que los problemas se limitan a Ueno y que la situación no afecta al sistema financiero en su conjunto.

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Martínez también señaló que el banco patrocinaba a la selección paraguaya y a clubes como Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní, y que más de diez jugadores de la selección preparan una demanda.

Mientras tanto, la votación en la Cámara de Diputados definirá si la crisis de Ueno Bank termina con la salida de Santiago Peña, quien en agosto cumplió tres años de mandato en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país