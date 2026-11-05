Petro respondió al video de Deicy Jiménez: "Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores"

El expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, luego de la divulgación en redes sociales de un video grabado por parte de Deicy Jiménez, quien asegura haber recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales con el entonces presidente. Ante la polémica desatada, Petro rechazó las acusaciones de corrupción en el manejo de la contratación del Estado y aseguró que defenderá su posición ante los tribunales con la verdad.

Las denuncias de Deicy Jiménez y en video

Deicy Jiménez, de 26 años de edad, publicó una grabación de 54 segundos que muestra una conversación íntima con el exmandatario como prueba para sustentar sus afirmaciones. De acuerdo con su testimonio, Jiménez sostiene haber recibido vinculaciones contractuales en el sector público durante un periodo de cinco años, iniciando desde cuando Petro era senador, a cambio de servicios sexuales y personales.

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Entre los contratos señalados por la denunciante se incluyen apoyos en el Senado de la República en 2023 durante la vicepresidencia de María José Pizarro, vinculaciones en la Superintendencia de Vigilancia en 2025 y en el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026 bajo la dirección de Armando Benedetti. Además, la denunciante afirmó que habrían más mujeres involucradas en situaciones similares.

La respuesta oficial de Gustavo Petro

Frente a la difusión del video, Gustavo Petro se manifestó públicamente a través de la red social X sosteniendo: "Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie". El exmandatario remarcó que las mujeres que laboraron en su gobierno lo hicieron por su capacidad y esfuerzo profesional, solicitando que no se afecte su buen nombre dentro del debate político.



En su mensaje, Petro argumentó que el video no ha sido examinada por ningún perito ni valorada por un juez, enfatizando que en dicho material "no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno". Asimismo, el dirigente señaló que acatará la reserva dispuesta por el magistrado a cargo y cuestionó que el material íntimo sea reproducido mediáticamente como una cortina de humo frente a la discusión de otros temas de interés nacional.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción.



Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales.



Este es uno más, y lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

Investigaciones en curso

Las denuncias han abierto diversos frentes en los organismos de investigación del Estado. La denunciante ya presentó su declaración previa ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Procuraduría General de la Nación adelanta una indagación previa. De igual forma, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal en la que citará a declarar a exfuncionarias como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

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En el marco legal, los señalamientos podrían derivar en el análisis de posibles conductas punibles relacionadas con peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos o firma de contratos sin requisitos legales. Por otro lado, la defensa jurídica de Jiménez, liderada por la abogada Diana Luz Malo Andrade, confirmó que el video será entregado formalmente a las autoridades competentes, luego de que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad. Tanto la denunciante como Petro han instado a las autoridades a garantizar la protección y seguridad de las partes y testigos que participan en el proceso.