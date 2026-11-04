Deicy Jiménez publica video con Petro como prueba de denuncias sobre contratos en anterior gobierno

Deicy Jímenez, la mujer que acusó al expresidente Gustavo Petro de entregarle contratos en el Gobierno a cambio de favores sexuales y personales, publicó en sus redes sociales un video con el que busca demostrar la existencia de dichos encuentros.

Se trata de un video de 54 segundos, grabado al parecer sin que el exmandatario se diera cuenta. Allí se escucha una conversación íntima entre ambos y se ve, durante algunos segundos a Petro, aunque en otros sale del cuadro de la imagen.

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“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió la mujer en la publicación.

Jiménez, extrabajadora sexual de 26 años, denunció que en los últimos cinco años recibió contratos públicos a cambio de servicios sexuales a Petro, incluso desde cuando este era senador. Además, señaló que habría más mujeres involucradas en prácticas similares.



Para ello, presentó las pruebas de contratos firmados en el ministerio del Interior entre 2025 y 2026, es decir durante la administración de Armando Benedetti; en la superintendencia de Vigilancia, en 2025 y en el senado de la República, en 2023, apoyando la vicepresidencia cuando María José Pizarro estaba a cargo.

Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: AFP y Semana

Según su testimonio, Petro le ayudó a ubicarse en esos cargos. Incluso, luego de conocerse su denuncia, se conoció que también había estado en el Dapre.

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El pasado martes, Jiménez tenía previsto declarar ante la Fiscalía con su abogado Felipe Caballero, sin embargo esta diligencia no se llevó a cabo pues este renunció argumentando riesgos en su seguridad. Hasta el momento no se tiene programada un nuevo espacio.

La mujer ya había entregado su versión ante la Corte Suprema de Justicia mientras que la Procuraduría tiene abierto una indagación previa por estas acusaciones y desde el 23 de octubre, la Fiscalía abrió una noticia criminal conformando que llamará a declarar, inicialmente, a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exfuncionarias del gobierno Petro.

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La publicación del video se da el mismo día en que Jiménez se reunió con Angie Rodríguez, quien también ha denunciado múltiples irregularidades en contratos y manejo de recursos en el gobierno anterior.

Aunque Petro no ha negado conocer a la mujer, sí se desmarcó de cualquier irregularidad y ha insistido en que no ha cometido delitos en relaciones sexuales y que no uso su poder o cargo para esto tipo de de hechos.

Los delitos a los que podría enfrentarse el exmandatario están relacionados peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en celebración de contratos o firma de contratos sin cumplir los requisitos legales.