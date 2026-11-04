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Blu Radio  / Judicial  / Fiscal de Caldas habría intervenido en una audiencia bajo los efectos del alcohol: ya hay indagación

Fiscal de Caldas habría intervenido en una audiencia bajo los efectos del alcohol: ya hay indagación

La situación tomó relevancia después de que el video de la audiencia fuera viralizado y generara diferentes reacciones.

Fiscal de Caldas habría intervenido en una audiencia bajo los efectos del alcohol.
Fiscal de Caldas habría intervenido en una audiencia bajo los efectos del alcohol.
Foto: captura de video
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La Dirección Seccional de Caldas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación disciplinaria contra la fiscal Silvana Uribe, luego de que la funcionaria apareciera en una audiencia pública en aparente estado de embriaguez. El episodio quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, generando reacciones y cuestionamientos sobre la actuación de la funcionaria judicial.

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A raíz de los hechos, se abrió un proceso disciplinario contra la fiscal. La actuación busca establecer las circunstancias en las que se produjo su participación en la audiencia.

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La situación tomó relevancia después de que el video de la audiencia fuera viralizado y generara diferentes reacciones. Entre quienes se pronunciaron está el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien cuestionó el tratamiento que recibiría un abogado si protagonizara un episodio similar durante una actuación judicial.

“Si el episodio de la fiscal en aparente estado de embriaguez hubiese sido protagonizado por un abogado, lo hubieran arrestado o suspendido”, afirmó Bernate, al referirse a la necesidad de que las autoridades adopten medidas frente al caso.

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La Comisión será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes dentro de su competencia. Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial y será necesario establecer las circunstancias concretas de lo ocurrido en la audiencia y la eventual responsabilidad disciplinaria de la funcionaria.

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