Hombre se volvió pareja del asesino de su hermana para poder lograr su captura //

Lo que era una oportunidad que podía cambiarle la vida, terminó siendo la cita que terminó con la vida de Ana María Chávez, quien soñaba con dedicarse a la música y quedó con un hombre que, supuestamente, era productor musical y tenía una propuesta para impulsarle su carrera.

Era septiembre de 2009 y ella llegó hasta el apartamento de él para luego ir a un evento, pero este hombre y otro más terminaron abusando de ella, robando sus cosas y quitándole la vida en el sitio.

Publicidad

Ellos se esfumaron tras el crimen y solo tenían las pruebas de cámaras de seguridad, que, pese tenerlas las autoridades, no hicieron mucho y tuvo que actuar por su cuenta para dar con los responsables, según narró en Conducta Delectiva.

“Yo fui la novia del que le hizo eso”

Tras el crimen, Juan Camilo Chávez, su hermano, decidió actuar por su cuenta e investigar el paradero de los responsables de la muerte de su hermana. Luego de mucho tiempo, logró ubicarlos a través de Facebook y no se le ocurrió otra forma de obtener sus datos que, ganándose su confianza, por eso se creó un perfil falso y se hizo pasar como mujer para “caer” en la trampa que usaron con su hermana.



“Empecé a escribirle en unas fotos, luego escribirle por interno, luego escribirle por Messenger, luego escribir, comentarle los estados. Le escribí: me gusta, me gusta tu estilo, estás muy lindo. Tú le dio like y me escribió por interno. Gracias, tú estás muy linda, ¿qué haces? ¿Cómo estás? (…) Ya el nivel de confianza es tal que al día 2 ya era mi amor, ya era mi novia. Llegué al punto de que me lo cuadré. Yo fui novia de alias ‘Chucky’ del que le hizo eso a mi hermana, quien desvivió a mi hermana. Entonces, en escasas 24 horas logro ya tener esa confianza con esa persona”, contó.

Así lograron capturarlos

En 24 horas logró que “se enamorara de ella” y que viajara de Medellín a Bogotá para verla con la promesa de que “tenía ganas” ya que era soltera y vivía sola en un apartamento.

Publicidad

“Cuando llega, gracias a las evidencias del video, gracias a la cédula, al nombre completo y a las pruebas que se recolectan, apenas bajaba del bus en el terminal de transporte de Bogotá, es aprendido, es capturado. De hecho, los investigadores me dicen, los de la policía, que apenas vio patrullas de la policía, el tipo trató de salirse, saltar del bus en el que venía. A él finalmente lo estábamos esperando, bueno, la policía lo estaba esperando, y ahí es donde es capturado. Y de hecho hay un video donde él dice, apenas lo aprenden apenas lo capturan, que ese vídeo no lo hagan, no le hagan ese vídeo, no me hagan ese vídeo porque me la suben al Face”, dijo.

Paa capturar al cómplice la idea fue la misma, en dos días lo enamoró y logró engatusarlo para ganarse su confianza, prevenido además, pues le contó en ese chat que estaba teniendo problemas en Bogotá y una policía que era familiar le estaba informando que lo estaban buscando y no podía salir de Medellín por esa situación hasta que le da su ubicación y así logran su captura.

Publicidad

“Yo se los pedí en audiencia, ¿por qué? María, ¿qué les hizo ella a ustedes? Díganos la verdad. La información que yo tengo es la que sustraje de las redes sociales y la que logré deducir, pero finalmente concluyo que el objetivo bajo de estos era para robarse un computador, un celular, unas botellas de aguardiente y de pronto algo de dinero y unas prendas”, puntualizó.