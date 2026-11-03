Renuncia abogado de Deicy Jiménez y aplazan declaración por ‘sexocontratos’ en gobierno Petro

El abogado Felipe Caballero, quien representaba a Deicy Jiménez en el proceso relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), renunció a su representación. El abogado aseguró que la diligencia prevista para este martes fue aplazada por motivos de seguridad y que se solicitó una nueva fecha para que la declarante pueda contar con otra representación.

El caso hace parte de las investigaciones por presuntas irregularidades contractuales y hechos de violencia de género durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con los denominados ‘sexocontratos’. En este contexto, la Fiscalía también citará a declarar al actual director del DAPRE, Carlos Ríos, luego de que manifestara ante el Congreso que las mujeres involucradas en esos hechos ascenderían a 48.

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La diligencia de Ríos se adelantará de manera paralela a las citaciones de las exdirectoras de esa entidad Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes también deberán entregar información en el marco de las indagaciones.

Deicy Jiménez, por su parte, ya compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, escenario en el que manifestó su disposición de entregar un teléfono celular que contendría posibles evidencias relacionadas con los señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales.Ante la Corte Suprema cursa una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la entonces congresista María José Pizarro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.



En paralelo, la Procuraduría adelanta una indagación previa por posibles faltas disciplinarias. Como parte de las actuaciones previstas, la Fiscalía contempla realizar inspecciones judiciales en la sede del DAPRE para recopilar documentos que respalden las contrataciones bajo investigación. También se ha señalado que Medicina Legal no descarta la realización de exámenes psicológicos y psiquiátricos, que podrían ser solicitados por la defensa o por la fiscal encargada del caso.