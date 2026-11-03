Fiscalía pide extinguir dominio de bienes ligados al caso de presunto lavado y contrabando Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante los jueces especializados de Bogotá que se declare la extinción del derecho de dominio de bienes que estarían vinculados a una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito, mediante operaciones de comercio exterior relacionadas con la marca Lili Pink.

La demanda, presentada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, comprende activos de sociedades relacionadas con la comercialización de productos de las marcas Lili Pink y Yoi. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, desde 2009 se habrían utilizado empresas constituidas en Colombia y Panamá para importar mercancías de manera irregular, comercializarlas y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.

Fiscalía investiga a Lili Pink Foto: Fiscalía General y Lili Pink

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En la investigación aparece Fast Moda S. A. S., sociedad que, al momento de las primeras medidas cautelares, era titular de más de 400 establecimientos de comercio. Según los elementos probatorios expuestos en la demanda, esta compañía habría participado en la comercialización de los productos. También se menciona a Elephant Import & Export S. A. S., que presuntamente habría sido utilizada como importadora y proveedora dentro del entramado empresarial.

La Fiscalía sostiene que algunas de las sociedades proveedoras no tendrían capacidad económica suficiente para respaldar las operaciones reportadas. Además, habría identificado deudas por cuantías elevadas sin evidencia de pagos efectivos, presuntas simulaciones de negocios y vínculos entre compañías que compartirían beneficiarios.



Como parte de la actuación, el 27 de abril de 2026 fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre la totalidad de las acciones de Fast Moda S. A. S., 40 inmuebles y ocho vehículos. También se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y establecimientos de comercio de esa sociedad.

Local Lili Pink Foto: Blu Radio

Posteriormente, las medidas fueron ampliadas a las marcas identificadas en la investigación, a la totalidad de las acciones y los activos de Elephant Import & Export S. A. S., así como a otros inmuebles.

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La demanda de extinción de dominio está sustentada en análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros, inspecciones judiciales, información entregada por la DIAN, documentos registrales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas a Panamá.