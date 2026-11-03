Daniel Quintero, a juicio disciplinario por entrevista en TikTok durante segunda vuelta presidencial

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, en su condición de superintendente Nacional de Salud, por su presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026.

Según el Ministerio Público, la conducta investigada habría ocurrido durante una entrevista concedida por el entonces funcionario, cuyo video se conoció a través de la red social TikTok. En esa grabación, Quintero expresó su respaldo a Iván Cepeda y rechazado de manera expresa la candidatura de Abelardo De La Espriella, que se disputaban la Presidencia de la República.

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Una falta gravísima a título de dolo

A juicio del ente disciplinario, Quintero Calle habría optado por participar indebidamente en política, una actuación con la que pudo vulnerar los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que rigen la función pública. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de dolo. Con la formulación del pliego de cargos, el exsuperintendente de Salud podrá presentar sus descargos y solicitar pruebas dentro del proceso disciplinario.

Del inicio de la investigación al pliego de cargos

El proceso se abrió tras la jornada electoral. El 22 de junio, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria formal contra Quintero por hechos que habrían ocurrido el 21 de junio de 2026, día de la segunda vuelta. En esa actuación, el ente de control también incluyó mensajes publicados por el funcionario en la red social X en los que se refirió a la contienda.



Daniel Quintero Foto: x Daniel Quintero

No es la primera vez

Quintero ya ha enfrentado procesos similares. Durante la campaña presidencial de 2022, cuando era alcalde de Medellín, fue suspendido por tres meses y, en noviembre de 2025, la Procuraduría confirmó en segunda instancia una inhabilidad especial de seis meses por participación indebida en política, decisión que aún está pendiente de revisión por el Consejo de Estado.

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Su llegada a la Superintendencia de Salud, en abril de este año, también estuvo rodeada de polémica por el rechazo de asociaciones médicas, organizaciones de pacientes y sectores políticos, debido a los procesos judiciales y disciplinarios que enfrentaba en ese momento.