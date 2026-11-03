Néstor Morales regresa a Mañanas Blu y habla de su recuperación tras cirugía

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, regresó a la conducción del programa de Blu Radio después de dos meses de incapacidad médica. El periodista explicó que su ausencia se debió a una cirugía de hombro que tuvo una complicación, y aclaró que no padece ninguna enfermedad.

“Hoy veo el cielo azul. Sé que la mañana está gris, pero yo lo estoy viendo azul, azul brillante”, dijo Morales al iniciar la emisión, en la que fue recibido por el padre Alberto Linero, que se conectó desde Barranquilla, y por el resto del equipo.

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El periodista detalló que fueron “dos meses difíciles”, pero precisó el origen de su ausencia: “No es una enfermedad, no tengo nada diferente al resultado de una cirugía, que es una cirugía que tuvo una complicación, se alargó un poquito más de tiempo la incapacidad. Es una cirugía de hombro”.

Morales señaló que su recuperación “ha evolucionado favorablemente”, aunque reconoció que todavía no está al cien por ciento: “Todavía estoy medio, medio choneto, la verdad”.



También insistió en que no estuvo en riesgo: “Simplemente pasó una incapacidad por una cirugía en el hombro, no estaba enfermo. No estuve muriéndome”.

Al ser consultado sobre cómo vivió un tiempo tan largo lejos de la radio, Morales dijo que el proceso le dejó un aprendizaje. “Entendí que la prioridad era la salud y que tenía que hacerles caso a los médicos”, afirmó, y agregó que, aunque insistió en volver antes, decidió cuidarse.

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El periodista contó que durante la recuperación optó por desconectarse “en una especie de encierro monacal” para dedicarse por completo a recuperar el brazo. Además, reconoció que nunca había estado fuera del programa durante tanto tiempo.

Agradecimientos a la audiencia y al equipo de Mañanas Blu

Morales agradeció los mensajes que recibió durante estas semanas. “Me conmovió con su cercanía, con su afecto, con sus mensajes”, expresó.

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Comparó su regreso con el de un ciclista que termina una etapa y dedicó un agradecimiento especial a Ricardo Ospina, quien estuvo al frente del programa durante su ausencia: “En mejores manos no pudo estar este programa. Ricardo, gracias”.