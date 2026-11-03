En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Néstor Morales regresa a Mañanas Blu y habla de su recuperación tras cirugía

Néstor Morales regresa a Mañanas Blu y habla de su recuperación tras cirugía

El director de Mañanas Blu volvió este martes a los micrófonos después de dos meses de ausencia.

Néstor Morales
Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, regresó a la conducción del programa de Blu Radio después de dos meses de incapacidad médica. El periodista explicó que su ausencia se debió a una cirugía de hombro que tuvo una complicación, y aclaró que no padece ninguna enfermedad.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

“Hoy veo el cielo azul. Sé que la mañana está gris, pero yo lo estoy viendo azul, azul brillante”, dijo Morales al iniciar la emisión, en la que fue recibido por el padre Alberto Linero, que se conectó desde Barranquilla, y por el resto del equipo.

Últimas noticias

Celulares.jpg
Nación

Encontraron seis antenas Starlink en La Picota de Bogotá: confirma el presidente tras megaoperativo

Temblor-Chaparral.jpg
Nación

¿Qué está pasando en Chaparral? Este es el balance tras el sismo de 5.6 que sacudió al país

Publicidad

El periodista detalló que fueron “dos meses difíciles”, pero precisó el origen de su ausencia: “No es una enfermedad, no tengo nada diferente al resultado de una cirugía, que es una cirugía que tuvo una complicación, se alargó un poquito más de tiempo la incapacidad. Es una cirugía de hombro”.

Morales señaló que su recuperación “ha evolucionado favorablemente”, aunque reconoció que todavía no está al cien por ciento: “Todavía estoy medio, medio choneto, la verdad”.

También insistió en que no estuvo en riesgo: “Simplemente pasó una incapacidad por una cirugía en el hombro, no estaba enfermo. No estuve muriéndome”.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Al ser consultado sobre cómo vivió un tiempo tan largo lejos de la radio, Morales dijo que el proceso le dejó un aprendizaje. “Entendí que la prioridad era la salud y que tenía que hacerles caso a los médicos”, afirmó, y agregó que, aunque insistió en volver antes, decidió cuidarse.

Publicidad

El periodista contó que durante la recuperación optó por desconectarse “en una especie de encierro monacal” para dedicarse por completo a recuperar el brazo. Además, reconoció que nunca había estado fuera del programa durante tanto tiempo.

Agradecimientos a la audiencia y al equipo de Mañanas Blu

Morales agradeció los mensajes que recibió durante estas semanas. “Me conmovió con su cercanía, con su afecto, con sus mensajes”, expresó.

Publicidad

Comparó su regreso con el de un ciclista que termina una etapa y dedicó un agradecimiento especial a Ricardo Ospina, quien estuvo al frente del programa durante su ausencia: “En mejores manos no pudo estar este programa. Ricardo, gracias”.

Relacionados

Néstor Morales

Publicidad

Publicidad

Publicidad