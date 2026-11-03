¿Qué está pasando en Chaparral? Este es el balance tras el sismo de 5.6 que sacudió al país

A las 4:13 de la mañana de este martes 3 de noviembre, un temblor de magnitud 5.6 en la escala internacional y con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros sacudió fuertemente al municipio de Chaparral y a varias regiones del centro del país. El fuerte movimiento telúrico generó momentos de alto pánico entre los habitantes por el colapso de viviendas y estructuras.

El alcalde de Chaparral, González, entregó el primer reporte oficial tras la emergencia: “Primero que todo, personalmente quiero darle gracias infinitas a Dios porque no tenemos pérdidas humanas. Ningún ciudadano Chaparral no ha perdido la vida en este momento a razón del temblor fuerte”. No obstante, el mandatario advirtió sobre la gravedad de las pérdidas físicas: “Chaparral se sacude. Tenemos miedo, incertidumbre, hay muchas viviendas afectadas. Hay casas que se han destruido completamente”.

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El mandatario indicó que la Oficina de Gestión del Riesgo se encuentra tabulando los datos recibidos mediante juntas de acción comunal y grupos de WhatsApp para consolidar un censo oficial que será elevado al Gobierno nacional y departamental.

Sismo en Colombia Foto: SGC

Personas heridas y un preocupante enjambre sísmico en el Cañón de las Hermosas

El temblor dejó un saldo inicial de dos personas atendidas en el Hospital San Juan Bautista. Entre las afectadas está la señora Amanda Díaz Carvajal, residente del barrio Libertador, quien sufrió una lesión de cadera tras caerle un muro. Las autoridades confirmaron que ambas ciudadanas, incluyendo a Norma Milena, atendida por una crisis de nervios, se encuentran fuera de peligro.



Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magalí Matiz, reveló que la zona enfrenta un fenómeno geológico atípico desde hace más de un mes. “Nosotros desde el 20 de septiembre venimos teniendo un enjambre sísmico. Allí en el municipio de Chaparral son más de 1.600 réplicas que hemos tenido”, explicó la gobernadora, añadiendo que la cifra de sismos locales supera los 2.000 movimientos en el sector del Cañón de las Hermosas. Ante la incertidumbre, especialistas del Servicio Geológico Colombiano realizarán nuevas inspecciones técnicas en terreno para evaluar qué está originando la constante actividad telúrica.

Suspensión general de clases por vulnerabilidad de la infraestructura

Ante el riesgo de réplicas, las autoridades departamentales tomaron la medida preventiva de cancelar las clases presenciales en todas las instituciones del Tolima. La gobernadora justificó la medida debido al evidente deterioro acumulado en los planteles educativos: “Nosotros cancelamos clases porque nosotros tenemos 1.810 sedes educativas y de esas 1.810 sedes educativas en el temblor del 10 de agosto sufrieron afectación 464 sedes... como la infraestructura educativa es tan antigua y fuera de eso tiene un deterioro grande, lo que decidimos es cancelar las clases para volver a hacer el diagnóstico en cada una de las instituciones educativas para no poner en riesgo los niños y por eso llevamos la escuela en casa”.

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La crisis sísmica coincide con un delicado escenario de orden público en el sur del departamento. Durante la emisión radial, la gobernadora denunció el reciente atentado con cilindros bomba en el municipio vecino de Planadas, atribuido presuntamente al Frente Jerónimo Galeano de disidencias armadas. El ataque dejó cuatro personas fallecidas —incluyendo a una bebé de solo dos meses de nacida y a su padre—, 18 heridos y 177 viviendas afectadas (23 totalmente destruidas).

Escuche aquí la entrevista: