Encontraron seis antenas Starlink en La Picota de Bogotá: confirma el presidente tras megaoperativo

El presidente, Abelardo De La Espriella, confirmó un megaoperativo realizado en la cárcel La Picota en Bogotá con el que se da un golpe de frente a algunas estructuras que siguen delinquiendo mientras cumplen la condena.

Sin embargo, en los hallazgos llama la atención que los agentes del Inpec y la Policía encontraron seis antenas Star Link desarrollado por SpaceX (la empresa de Elon Musk) que son los dispositivos receptores y transmisores del servicio de internet por satélite.

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Estos dispositivos sirven, entre otras cosas, para proveer conexión de banda ancha a lugares rurales, zonas montañosas, selvas, islas o desiertos donde no llega la fibra óptica ni la señal móvil tradicional, según las especificaciones del fabricantes.

Así mismo, dentro de los hallazgos, fueron encontrados cerca de 38 modems de internet con el que presuntamente los internos realizaban algunas extorsiones por medio de mensajes de chat de WhatsApp y llamadas por medio de la aplicación.



“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, concluyó el presidente, Abelardo De La Espriella.

¡A LOS BANDIDOS QUE PRETENDEN SEGUIR DELINQUIENDO DESDE LAS CÁRCELES LES DEJAMOS CLARO QUE EN LA ERA DEL TIGRE LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA LEY SE HACE CUMPLIR!



En un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, incautamos 582 celulares, 3.754… pic.twitter.com/o7p8x5eGH8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 3, 2026

Las conclusiones de hallazgo del operativo son: 582 celulares, 3.754 sim card, 432 cargadores, más de 7 millones de pesos en efectivo, poco más de 5 kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de cocaína, 5 gramos de tusi y cerca de 356 armas cortopunzantes.

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Así mismo, las autoridades comenzarán a investigar si existe una presunta complicidad o participación de los dragoneantes y guardias del INPEC denteo de la carcel La Picota de Bogotá para facilitar este tipo de elementos con el que delinquian algunos internos.