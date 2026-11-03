En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Encontraron seis antenas Starlink en La Picota de Bogotá: confirma el presidente tras megaoperativo

Encontraron seis antenas Starlink en La Picota de Bogotá: confirma el presidente tras megaoperativo

Tras megaoperativo en la cárcel La Picota de Bogotá, el presidente, Abelardo De La Espriella, confirmó el hallazgo de 6 antenas starlikn y más de 30 modems, presuntamente de internet, con el que apartenteme algunos internos delinquían mientras cumplen la condena.

Celulares.jpg
Celulares incautados en La Picota
Foto: captura de pantalla video
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El presidente, Abelardo De La Espriella, confirmó un megaoperativo realizado en la cárcel La Picota en Bogotá con el que se da un golpe de frente a algunas estructuras que siguen delinquiendo mientras cumplen la condena.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Sin embargo, en los hallazgos llama la atención que los agentes del Inpec y la Policía encontraron seis antenas Star Link desarrollado por SpaceX (la empresa de Elon Musk) que son los dispositivos receptores y transmisores del servicio de internet por satélite.

Últimas noticias

Temblor-Chaparral.jpg
Nación

¿Qué está pasando en Chaparral? Este es el balance tras el sismo de 5.6 que sacudió al país

Ataque Planadas (1).jpg
Nación

Atribuyen atentado en Planadas, Tolima, al frente Jerónimo Galeano de disidencias de las Farc

Publicidad

Estos dispositivos sirven, entre otras cosas, para proveer conexión de banda ancha a lugares rurales, zonas montañosas, selvas, islas o desiertos donde no llega la fibra óptica ni la señal móvil tradicional, según las especificaciones del fabricantes.

Así mismo, dentro de los hallazgos, fueron encontrados cerca de 38 modems de internet con el que presuntamente los internos realizaban algunas extorsiones por medio de mensajes de chat de WhatsApp y llamadas por medio de la aplicación.

“¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, concluyó el presidente, Abelardo De La Espriella.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las conclusiones de hallazgo del operativo son: 582 celulares, 3.754 sim card, 432 cargadores, más de 7 millones de pesos en efectivo, poco más de 5 kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de cocaína, 5 gramos de tusi y cerca de 356 armas cortopunzantes.

Publicidad

Así mismo, las autoridades comenzarán a investigar si existe una presunta complicidad o participación de los dragoneantes y guardias del INPEC denteo de la carcel La Picota de Bogotá para facilitar este tipo de elementos con el que delinquian algunos internos.

Relacionados

Cárceles

Cárcel La Picota

Bogotá

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad