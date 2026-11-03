Eva Ferrer se queja en Fiscalía: visita de Euclides Torres a Casa de Nariño se registró a su nombre

Eva Ferrer, la ciudadana española que formó parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro y después fue funcionaria de su gobierno, rindió declaración este martes ante la Fiscalía General de la Nación. En su testimonio dijo que una visita del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño quedó registrada a su nombre, como si el encuentro se hubiera hecho en su oficina.

Mañanas Blu conoció el audio de la diligencia, en la que Ferrer menciona a varias personas del círculo cercano a la exprimera dama Verónica Alcocer.

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¿Por qué declaró Eva Ferrer ante la Fiscalía?

La diligencia no tiene que ver con las acusaciones que Ferrer hizo en una entrevista con la revista Semana. Allí habló de la posibilidad de que Verónica Alcocer hubiera usado aviones oficiales para transportar droga y dólares entre Colombia y Venezuela. La Fiscalía aún no la ha citado formalmente para que sustente esas afirmaciones.

Su declaración de este martes responde a una denuncia que presentó un representante del Centro Democrático. La denuncia se basa en unos audios de Ferrer que se filtraron hace algunas semanas, en los que se refiere a posibles irregularidades en el gobierno Petro.



La semana pasada, Ferrer también declaró ante autoridades de Estados Unidos.

Ferrer llegó a Colombia con la campaña de Petro, después ocupó un cargo en el gobierno y obtuvo la nacionalidad colombiana. Durante varios meses vivió en la casa de Verónica Alcocer. En una entrevista reciente, sin embargo, negó que las dos fueran amigas.

Eva Ferrer. Foto X: @EvaFerrerG

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Lo que dijo Eva Ferrer sobre Euclides Torres

En su testimonio, Ferrer relató cómo salió del círculo cercano de Verónica Alcocer. Según su versión, a ese círculo entraron Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama, y Ahmed Escaf.

Ferrer contó que una persona le pidió ayuda para conseguir una reunión con Alcocer y que ella le respondió que apenas tenía acceso a ella. Más adelante, dijo, Manel Grau le contó que Mario Fernández era quien manejaba ahora la relación con Euclides Torres.

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Euclides Torres es el empresario que financió, entre otros, el evento de 2021 en Barranquilla en el que se usó una tarima en forma de P.

Ferrer aseguró que no le importó que otra persona manejara esa relación. Lo que sí le molestó, explicó, fue la forma en que se filtró la visita del empresario a Palacio: “Lo que sí me molestó es que una visita de Euclides Torres a Palacio se filtró como si se hubiera hecho conmigo y en mi despacho. Y ahí yo escribo, del enfado, a Laura Sarabia y al mismo presidente. Esa conversación está en los chats que mis abogados les han hecho llegar”.

