Eva Ferrer acusa a Verónica Alcocer por tráfico de droga y dinero: su entorno habría traficado armas

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.

“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (de Verónica Alcocer), está involucrado Agmeth Escaf. Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó Ferrer.

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Este viaje, según dijo la ex consejera presidencial, habría sido en enero de 2023, según dijo en entrevista con la revista Semana. Por su parte, Manel Grau, es un empresario catalán-colombiano que tuvo cercanía con Verónica Alcocer durante el Gobierno Petro y que también estuvo en medio de controversias durante ese periodo. De hecho, recientemente enfrentó una denuncia ante la Fiscalía por parte del abogado Carlos Soler por una presunta estafa de $4.900 millones a varios empresarios del país.

Según la versión de Eva Ferrer, habría fotografías de Alcocer bajando de su avión oficial con droga en algunos de esos viajes. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo en entrevista con Semana.



Pero no solo se refirió a un presunto tráfico de dinero y drogas, también habló de tráfico de armas. Ferrer contó que fue invitada a almorzar a la casa del italiano Enrico Romagnoli —empresario que fue socio de Manuel Grau y cercano al entorno del expresidente—, en Barcelona, y que durante ese encuentro hubo una reunión aparte a la que no entró. “A mí no me metieron en muchísimas reuniones”, dijo, y agregó que ella tampoco quiso entrar en muchas durante su paso por el Gobierno. “Ellos sabrán sus temas”, afirmó.

Según Ferrer, el punto de quiebre fue una llamada. En ella le advirtieron: “Eva, estás loca, que aquí hay tráfico”. Explicó que la ubicaron en ese entorno por haber hablado de los italianos. “A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, afirmó.

Eva Ferrer y Verónica Alcocer Foto: X Verónica Alcocer

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Por otro lado, la exconsejera presidencial aseguró que, durante la campaña, las reuniones que Manel Grau organizaba con Alcocer tenían un precio. “Cada reunión que le montaba Manel valía 50.000 euros”, dijo que le contaron. También relató que una persona le contó que Alcocer le pidió a Grau recoger un aporte de Papá Pitufo, el contrabandista Diego Marín Buitrago, señalado zar del contrabando, para la campaña, pero que, al ir por el dinero, le dijeron que eran 50.000 euros y se negó a recibirlos.

Además, Ferrer sostuvo que Alcocer tenía “muchas fichas puestas” en el Gobierno y que ejercía control sobre nueve entidades, entre esas ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo de Adaptación y el Icetex.

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Eva Ferrer también acusó a Fernández Alcocer, el primo de la ex primera dama, y a Escaf de intervenir en el ICBF y presionar en ProColombia. “Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora”, dijo. Agregó que sacaron a la subdirectora del Dapre, que terminó siendo Luz Karime Fernández, y la calificó como “la ficha de Mario”. Sobre ProColombia, afirmó que “Carmen Caballero (expresidenta de ProColombia) sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”.

Verónica Alcocer Foto: Verónica Alcocer Facebook

Entre otras cosas, Ferrer aseguró que el expresidente Petro tuvo un papel en los hechos que denuncia. “La última vez que hablé con Gustavo, me dijo que a mí y a los catalanes nos trajo ella. Claro, uno dice: ‘Sí, nos trajo ella, pero te beneficiaste tú (Petro). Conseguiste votos en tu campaña, conseguiste hacer una campaña que te dio la presidencia, y luego esta gente te ha estado resolviendo tus bodegas, tus manifestaciones’. Entonces, él también ha sacado provecho de las acciones de ella”, afirmó Ferrer.

Finalmente, Ferrer reiteró su voluntad de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, pero afirmó que hacer estas declaraciones pone en riesgo su vida y pidió protección al presidente Abelardo de la Espriella. “Necesito protección. Me siento víctima, soy víctima desde septiembre de 2022”, dijo Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer.