El Gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informa sobre un apagón masivo en Putumayo, Nariño, sur del Cauca, sur del Huila y Caquetá. El funcionario pide claridad sobre la causa.

"Putumayenses, se reporta falla sobre el anillo sur del país que deja sin energía sur del Cauca, deja sin energía el departamento de Nariño, el departamento del Putumayo, sur del Huila y el departamento del Caquetá. Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica", manifestó el mandatario local.

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Precisamente, sobre las 7:00 de la noche, Pasto y gran parte de Nariño reportó la afectación del servicio. Las autoridades investigan si la falla está relacionada con un atentado contra la línea de interconexión.

Entretanto, en el departamento del Cauca, la afectación se reporta en Patía, Florencia, Mercaderes, Bolívar y El Bordo. Ante esta situación, los ciudadanos están recurriendo a velas para iluminar sus hogares mientras se restablece el servicio.



Apagón en Cauca. Foto: suministrada

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