El exministro del Interior Armando Benedetti salió al paso de las declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien aseguró en entrevista con Blu Radio que el exfuncionario tenía conocimiento previo sobre un posible atentado en contra de dirigentes de esa colectividad.

A través de su cuenta de X, Benedetti expresó su pesar por el crimen y recordó su cercanía pasada con el congresista: “A mí, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado” .

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Frente al manejo de las alertas de seguridad durante su paso por la cartera política, el exministro sostuvo que siempre canalizó los reportes a través de las instituciones encargadas de la protección.

“Como ministro del Interior siempre que conocí, de parte de las autoridades de defensa o inteligencia, cualquier situación de riesgo contra algún personaje público o precandidato acudí a la Policía y la UNP, como competentes, para que se tomaran las medidas necesarias y reforzar su seguridad” , señaló.



La reacción de Benedetti se produjo horas después de que Tarazona, en diálogo con Blu Radio, afirmara que antes del 7 de junio el entonces jefe de la cartera del Interior había advertido sobre riesgos contra integrantes de su partido.

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“La información que yo tengo es que previo al 7 de junio, Armando Benedetti alertó sobre un posible atentado frente a la vida de Paloma, frente a Miguel, o un miembro del Centro Democrático” , declaró.

Durante la entrevista, Tarazona cuestionó que dicha información no hubiera sido puesta en conocimiento de las autoridades judiciales de manera formal.

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“El que tenía la obligación de denunciar y el que tenía la obligación de llevar esa información era Armando Benedetti, porque de lo contrario es un chisme de pasillo”, enfatizó.

En ese mismo espacio, la viuda del senador reiteró que, desde su postura personal y como víctima, considera que la orden del magnicidio provino del Gobierno de Gustavo Petro, un señalamiento que hasta el momento no ha sido establecido por la justicia. Asimismo, indicó que tanto el exmandatario como la exsenadora Sandra Ramírez ya interpusieron denuncias en su contra, hecho que celebró al señalar que permite llevar la discusión a instancias judiciales.

Por su parte, Benedetti concluyó su mensaje manifestando su expectativa frente al avance de las investigaciones sobre el crimen del senador: “Espero que las investigaciones avancen y su familia encuentre justicia y tranquilidad”.