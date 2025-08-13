“Presidente Petro no fue a funeral de Miguel Uribe por petición de familia del senador”: Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente Gustavo Petro no asistió a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, realizadas este miércoles en el Capitolio Nacional, debido a una solicitud directa de la familia del legislador.



El funcionario reveló que la decisión busca evitar tensiones en medio del duelo. Asimismo, dijo que no asistirán miembros del Gobierno Nacional.

“Desde el lunes en la tarde he venido teniendo y manteniendo una comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y con allegados a la familia de Miguel Uribe. Yo ese lunes asistí a representación del Gobierno. Ayer en la tarde le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor en las exequias que se llevarán a cabo en la catedral. Por lo tanto, el Gobierno y el presidente no asistirán debido a esa petición de la familia. Seguimos entonces orando por Miguel”, declaró Benedetti.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que ni el presidente Gustavo Petro, ni nadie del gobierno, por petición de la familia de Miguel Uribe, asistirán a las exequias. “Seguiremos orando por él", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/rDBRJ5Abwr — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 13, 2025

Durante varios días existieron especulaciones sobre si el jefe de Estado participaría en la ceremonia, marcada por el luto y la tensión política tras el asesinato del senador. Finalmente, la decisión de la familia puso fin a la expectativa.

Entre quienes públicamente pidieron que Petro no acudiera a los actos fúnebres estuvieron los precandidatos presidenciales Daniel Mejía y Vicky Dávila. Mejía afirmó: “Si uno pensara en lo lógico, en lo que debería hacer un mandatario, no como jefe político de un partido, sino como jefe de Estado, debía ser haber estado a la altura de esta situación, no hoy en la muerte de Miguel, sino desde que inició esta tragedia. El presidente de la república ha tenido dos meses para mostrar que está a la altura del cargo, para mostrar que puede unir a Colombia, para mostrar que las diferencias políticas no nos convierten en enemigos”.

Por su parte, la periodista y precandidata Vicky Dávila expresó en X: “Gustavo Petro nada tiene que hacer en las honras fúnebres de Miguel Uribe, asesinado por criminales. Sería un acto de hipocresía y de profundo irrespeto a la memoria de Miguel, a su familia, a la oposición y a millones de colombianos adoloridos. Petro, sea coherente. No vaya”.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha generado un fuerte impacto políticoo y social en el país, así como un ambiente de división en torno a la respuesta del Gobierno nacional. Durante las honras fúnebres, líderes políticos y ciudadanos recordaron su trayectoria y reiteraron su rechazo a la violencia que le arrebató la vida.