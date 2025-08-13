En vivo: Funeral y sepelio de Miguel Uribe Turbay hoy 13 de agosto en Bogotá

Bogotá se prepara hoy para despedir al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, en una jornada marcada por emotivos homenajes y un significativo dispositivo de seguridad.



Funeral de Miguel Uribe Turbay en vivo

Siga aquí EN VIVO la transmisión especial que se da para darle el último adiós a Miguel Uribe:

Detalles del funeral de Miguel Uribe Turbay

La velación, que inició el 11 de agosto y continuó el 12 con acceso al público, culmina hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. A diferencia de ayer, el homenaje de hoy es exclusivo para familiares y congresistas, con la agenda legislativa aplazada por duelo nacional.

Se espera que el féretro sea trasladado de la Cámara Ardiente a la Catedral Primada de Colombia hacia las 11:30 a.m. para las exequias. La misa será oficiada por el cardenal José Luis Rueda y tendrá acceso restringido a una lista de invitados, controlada por la oficina de protocolo del Congreso.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio Central, donde Miguel Uribe Turbay recibirá sepultura alrededor de las 3:00 p.m.. Su cuerpo reposará en el corredor principal junto a otras figuras históricas colombianas.

Exequias de Miguel Uribe Foto: AFP

Para garantizar la seguridad durante los actos, se ha desplegado un amplio dispositivo de aproximadamente 600 policías y 1000 funcionarios entre gestores de convivencia y personal de seguridad y movilidad, con apoyo aéreo de helicóptero y drones. La Plaza de Bolívar estará vallada, pero se instaló una pantalla gigante para que el público siga la misa desde allí.

Importantes cierres viales afectan el centro de Bogotá desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., incluyendo la Carrera Séptima y Carrera Décima, y un cuadrante entre la Calle 7 y Calle 26.

Las honras fúnebres contarán con homenajes musicales y discursos de líderes políticos y familiares, incluyendo a su padre, Miguel Uribe Londoño. Además, una delegación de Estados Unidos, encabezada por el subsecretario Christopher Landau, asistirá al funeral, mostrando su preocupación ante este "duro golpe" para el acuerdo de paz y la oposición colombiana.