El pasado lunes 11 de agosto de 2025, Colombia conoció la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a la edad de 39 años.

Su muerte, ocurrida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue consecuencia de una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó su ya delicado estado de salud.

El fallecimiento se dio más de dos meses después de un atentado sufrido el 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá, mientras Uribe realizaba actividades de campaña. Desde el ataque, Miguel permaneció hospitalizado, enfrentando múltiples complicaciones y siendo sometido a intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia.

Su esposa, María Claudia Tarazona, expresó su inmenso dolor en redes sociales, describiendo a Miguel como el amor de su vida y el mejor padre para sus hijos. Asimismo, su hermana, María Carolina Hoyos, compartió emotivos mensajes.

El último adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe: "Mi alma se desgarra"

Hoy, miércoles 13 de agosto, se llevarán a cabo las exequias del senador en Bogotá, por eso, con un un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, María Claudia Tarazona expresó su dolor.

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá", dijo.

Publicidad

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías donde se ve a Miguel Uribe rezando, arrodillado, frente a la virgen.

Además, añadió que se sostiene en su fe para poder llevar este momento. "Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí", se lee en la publicación.

Es de recordar que durante el pasado martes 12 de agosto el féretro de Miguel Uribe permaneció en el Capitolio Nacional en cámara ardiente. La ceremonia arrancó con el himno nacional y continuó con varios discursos de familiares y amigos del senador.