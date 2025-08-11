Fundación Santa Fe se pronuncia por magnicidio de Miguel Uribe: "Un triste desenlace"

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó la muerte del senador, Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida desde el pasado 7 de junio cuando fue víctima de un ataque sicarial en el occidente de Bogotá.

"El equipo a cargo del cuidado del senador Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", dice el comunicado de la clínica.

De acuerdo con el centro médico, el senador y precandidato falleció a la 1:56 de la mañana de hoy 11 de agosto, informaron el director general de la Fundación Santa Fe, Henry Gallardo; el director médico de la institución, Dr. Adolfo Llinás, y el director general de la clínica, Omar Salamanca.

En el comunicado emitido, la institución médica lamentó la muerte del político y expresó sus condolencias a la familia. “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señalaron.



¿Cuánto tiempo estuvo Miguel Uribe hospitalizado?

El documento informó que el equipo médico trabajó “incansablemente durante estos más de dos meses” desde que Uribe Turbay ingresó gravemente herido tras recibir disparos en la cabeza y en la pierna izquierda, mientras participaba en un acto de campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Desde su ingreso, el senador fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y permaneció bajo monitoreo permanente. En las últimas horas de vida, una hemorragia en el sistema nervioso central agravó de manera crítica su estado, sin que fuera posible revertir la situación.

Por el ataque contra Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha reportado la captura de seis personas, incluido el presunto autor material, un menor de 15 años detenido en flagrancia con el arma utilizada.

Entre los procesados también se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como coordinador del crimen.

Además, un adolescente de 17 años vinculado a la planeación del atentado escapó a finales de julio del centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el que se encontraba, tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.