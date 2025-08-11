ATENCIÓN: Murió el precandidato presidencial Miguel Uribe

A las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. No logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá.

El ataque ocurrió el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, cuando Uribe Turbay realizaba actividades proselitistas. Desde entonces, permaneció hospitalizado, enfrentando múltiples complicaciones médicas.

El sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informó que el congresista tuvo que ser sometido nuevamente a procedimientos de urgencia por un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central que lo llevó a una condición crítica. “Esta complicación requirió intervenciones neuroquirúrgicas inmediatas que lograron estabilizarlo, aunque fue necesario reiniciar su sedación profunda y bloqueo neuromuscular para favorecer su recuperación”, detalló el parte médico.