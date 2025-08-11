Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ATENCIÓN: Murió el precandidato presidencial Miguel Uribe

ATENCIÓN: Murió el precandidato presidencial Miguel Uribe

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe informó que el senador Miguel Uribe Turbay había sido sometido nuevamente a procedimientos médicos de urgencia.

Murió Miguel Uribe Turbay tras atentado en Bogotá
Murió Miguel Uribe Turbay tras atentado en Bogotá
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 05:25 a. m.

A las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. No logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá.

El ataque ocurrió el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, cuando Uribe Turbay realizaba actividades proselitistas. Desde entonces, permaneció hospitalizado, enfrentando múltiples complicaciones médicas.

El sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informó que el congresista tuvo que ser sometido nuevamente a procedimientos de urgencia por un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central que lo llevó a una condición crítica. “Esta complicación requirió intervenciones neuroquirúrgicas inmediatas que lograron estabilizarlo, aunque fue necesario reiniciar su sedación profunda y bloqueo neuromuscular para favorecer su recuperación”, detalló el parte médico.

Fundación Santa Fe da parte médico de Miguel Uribe Turbay tras cirugía de hoy 3 de julio
El senador Miguel Uribe Turbay continúa en estado delicado en la Fundación Santa Fe.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Fundación Santa Fe