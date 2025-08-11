En vivo: últimas noticias y reacciones tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El senador Miguel Uribe Turbay, una figura prominente de la derecha y precandidato para las elecciones presidenciales de 2026, ha fallecido este lunes en Bogotá. Su deceso se produjo a la 01:56 a.m. en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde había permanecido ingresado desde el 7 de junio, tras sufrir un grave atentado en la capital.

La condición médica de Uribe Turbay, quien recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, mantuvo en vilo a la nación y a los medios de comunicación durante más de dos meses. Su partida marca un momento crucial en la política colombiana, especialmente de cara a la próxima contienda electoral.



Muerte de Miguel Uribe Turbay en vivo: velación, reacciones y lo último

🔴 Aquí le contamos todo lo que pasa alrededor del fallecimiento del senador Uribe Turbay, reacciones, homenajes, despedidas y las noticias de última hora:

9:39 a.m. María Fernanda Cabal dice a esta hora en Mañanas Blu con Néstor Morales: “No hay garantías para hacer campaña; estamos perdiendo el país”.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal buscará la Presidencia de Colombia. Foto: AFP

9:39 a.m. María Fernanda Cabal dice a esta hora en Mañanas Blu con Néstor Morales: "No hay garantías para hacer campaña; estamos perdiendo el país".

9:30 a.m. A las 6 p.m. habrá una velatón en el parque El Golfito en el occidente de Bogotá, lugar donde el pasado 7 de junio atentaron contra Miguel Uribe.



9:06 a.m. Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión". A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la ciudad tendrá tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



8:34 a.m. El féretro con los restos mortales del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay llegará hoy a las 3:00 p.m. a cámara ardiente al Salón Elíptico del Congreso de la República.

#Atención El féretro con los restos mortales del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay llegará hoy a las 3:00 p.m. a cámara ardiente al Salón Elíptico del Congreso de la República, según confirma el secretario general del Senado, Diego González. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2025

8:00 a.m. Fernando Hakim, quien encabezó el equipo de la Fundación Santa Fe a cargo de la salud del senador, reaccionó a su muerte.

#Atención “Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré“, escribió el médico cirujano, Fernando Hakim, quien encabezó el equipo de la Fundación Santa Fe a cargo de la salud del senador y precandidato desde el 7 de junio, cuando fue víctima… pic.twitter.com/L0xNrSeYXL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2025

