EN VIVO

En vivo: últimas noticias y reacciones tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

El asesinato de Miguel Uribe ha revivido entre los colombianos el fantasma de la violencia política. Aquí la cobertura completa, noticias de último minuto y lo que pasa en este momento.

En vivo: cobertura completa de la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano
Miles de colombianos se unen para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay quien falleció este 11 de agosto.
Foto: Centro Democrático.
Por: Richard Stevens Ladino
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:43 a. m.

El senador Miguel Uribe Turbay, una figura prominente de la derecha y precandidato para las elecciones presidenciales de 2026, ha fallecido este lunes en Bogotá. Su deceso se produjo a la 01:56 a.m. en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde había permanecido ingresado desde el 7 de junio, tras sufrir un grave atentado en la capital.

La condición médica de Uribe Turbay, quien recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, mantuvo en vilo a la nación y a los medios de comunicación durante más de dos meses. Su partida marca un momento crucial en la política colombiana, especialmente de cara a la próxima contienda electoral.

Muerte de Miguel Uribe Turbay en vivo: velación, reacciones y lo último

🔴 Aquí le contamos todo lo que pasa alrededor del fallecimiento del senador Uribe Turbay, reacciones, homenajes, despedidas y las noticias de última hora:

  • 9:39 a.m. María Fernanda Cabal dice a esta hora en Mañanas Blu con Néstor Morales: “No hay garantías para hacer campaña; estamos perdiendo el país”.
    La senadora colombiana y líder de la oposición María Fernanda Cabal
    La senadora colombiana María Fernanda Cabal buscará la Presidencia de Colombia.
    Foto: AFP
  • 9:30 a.m. A las 6 p.m. habrá una velatón en el parque El Golfito en el occidente de Bogotá, lugar donde el pasado 7 de junio atentaron contra Miguel Uribe.
  • 9:06 a.m. Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión". A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la ciudad tendrá tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
  • 8:34 a.m. El féretro con los restos mortales del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay llegará hoy a las 3:00 p.m. a cámara ardiente al Salón Elíptico del Congreso de la República.
  • 8:00 a.m. Fernando Hakim, quien encabezó el equipo de la Fundación Santa Fe a cargo de la salud del senador, reaccionó a su muerte.

Siga en la señal en vivo de Blu Radio un cubrimiento completo de la muerte de Miguel Uribe Turbay:

