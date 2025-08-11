A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la ciudad tendrá tres días de duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión"

"Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor", comentó en su publicación

Además, añadió que "en solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país".

Es de recordar que en las horas de la mañana el alcalde se había pronunciado con un mensaje de condolencias a la familia y lamentando el magnicidio de Uribe.

Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe.



Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor.



En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

"Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte", dijo.

Además, agregó que "su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma".

Publicidad

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció a los 39 años en la madrugada de este 11 de agosto de 2025, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La noticia se da tras el atentado sufrido el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, específicamente en el parque El Golfito, mientras Uribe realizaba actividades de campaña, resultando gravemente herido.