Pacto Histórico por magnicidio de Miguel Uribe: "Duele en la democracia del país"

El país está de luto por la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, a los 39 años, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Su partida se dio tras el atentado sufrido el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, específicamente en el parque El Golfito. Este ataque ocurrió mientras Uribe realizaba actividades de campaña, resultando gravemente herido.

Tras el incidente, Miguel Uribe permaneció hospitalizado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe, donde luchó por su vida. Ingresó con heridas severas, incluyendo disparos en la cabeza y la pierna izquierda, y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

A pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico de la institución, su estado se agravó críticamente debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que finalmente provocó su fallecimiento. La Fundación Santa Fe lamentó profundamente este "triste desenlace".

La muerte de Miguel Uribe generó conmoción en distintos sectores políticos y reacciones en el país y partidos de oposición.

En un mensaje a través de la cuenta de X, el Pacto Histórico lamentó la muerte: "La Bancada del Pacto Histórico con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, político y servidor público".

Nuestra solidaridad con la familia, amigos y copartidarios de Miguel Uribe en este momento difícil.

Su partida enluta la democracia. pic.twitter.com/4mDbrxSUUd — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) August 11, 2025

Además, añadieron un mensaje de solidaridad a la familia del senador: "Acompañamos en el dolor a su familia, amigos, colaboradores y a toda la ciudadanía que hoy lamenta su partida. Nos unimos en oración por su descanso eterno y por el consuelo de quienes lo lloran".

"Su partida también duele en la democracia del país. Descanse en paz", se lee al final del comunicado.