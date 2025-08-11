Las conmovedoras fotos con las que Carolina Hoyos despide a Miguel Uribe: "Dile a mamá que la amo"

María Carolina Hoyos, hermana del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de varias fotografías en redes sociales.

Las imágenes muestran momentos familiares junto a su madre, la periodista Diana Turbay, así como instantáneas recientes en las que se ve a Hoyos dándole un beso en la mejilla a su hermano.

En su publicación, Hoyos expresó su dolor por la partida de Miguel Uribe, fallecido en la madrugada del 11 de agosto tras más de dos meses hospitalizado debido a las graves heridas sufridas en un atentado en Bogotá.

“Miguel, Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió.

Un adiós con recuerdos familiares

En el mensaje, evocó la figura de su madre, Diana Turbay, quien murió en 1991, asegurando que ahora Miguel Uribe se reuniría con ella: “Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”.

También mencionó a su abuela, a quien describió como “mamá de la vida”, señalando que también lo estaría esperando.

María Carolina Hoyos confesó que nunca imaginó despedir a su hermano y que siempre pensó que sería al revés: “¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!”.

Asimismo, la hermana del senador agradeció al personal médico y de enfermería que atendió a Uribe Turbay durante su hospitalización, así como a las personas que los acompañaron con oraciones y muestras de solidaridad.

También hizo una mención especial a su familia por mantenerse unida en medio de la tragedia. En su mensaje, Hoyos pidió consuelo para quienes más lo querían, nombrando a María Claudia Tarazona, esposa del político; a su hijo Alejandro; y a sus padres, Miguel Uribe y Delia.

Velatón por salud de Miguel Uribe y cese de la violencia Foto: AFP

Un encargo para el reencuentro

La publicación finaliza con un encargo que ha generado gran eco en redes: “Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”. María Carolina Hoyos señaló que le reconforta pensar que su hermano ya está junto a su madre y que espera “hacer los méritos” para reunirse con ellos cuando llegue su momento.

"Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde ella están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!",concluyó.

