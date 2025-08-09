Salud de Miguel Uribe Turbay se complica: nuevo parte médico de Fundación Santa Fe

Más de dos meses han transcurrido desde el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

Este sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe informó que el senador tuvo que ser sometido nuevamente a procedimientos médicos de urgencia, tras presentar un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central que lo llevó a una condición de salud crítica.

De acuerdo con el parte médico, esta complicación requirió intervenciones neuroquirúrgicas inmediatas que lograron estabilizarlo, aunque fue necesario reiniciar su sedación profunda y bloqueo neuromuscular para favorecer su recuperación.

En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo. En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente precisó el comunicado

La institución reiteró que el pronóstico sigue siendo reservado y que los comunicados oficiales sobre su estado se emitirán conforme a la relevancia de su evolución.



El último mensaje de su esposa

El pasado jueves 7 de agosto, al cumplirse dos meses del atentado, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, utilizó su cuenta de Instagram para compartir emotivos mensajes que evidencian tanto el dolor por la ausencia como la fe que la sostiene.

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía de la pareja, donde el precandidato presidencial se ve feliz.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación informó que el menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay aceptó los cargos que le fueron imputados formalmente. El adolescente fue acusado de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado, tras el ataque perpetrado el 7 de junio.