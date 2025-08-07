Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Esposa de Miguel Uribe comparte doloroso mensaje tras dos meses del atentado: "Vuelve a mí"

Esposa de Miguel Uribe comparte doloroso mensaje tras dos meses del atentado: "Vuelve a mí"

La esposa de Miguel Uribe rompe el silencio con un mensaje que estremece, justo cuando se cumplen dos meses del atentado que dejó gravemente herido al senador.

Esposa de Miguel Uribe comparte doloroso mensaje tras dos meses del atentado
Nuevo mensaje de María Claudia Tarazona.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: agosto 07, 2025 11:02 a. m.

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que aún mantiene en vilo al país y que ha generado muestras constantes de solidaridad por parte de familiares, amigos y seguidores.

Desde aquel 7 de junio, cuando fue ingresado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, su estado de salud ha sido reservado, pero con avances que, aunque lentos, han despertado esperanza en sus seres queridos.

Una de las voces más constantes en medio de esta dura situación ha sido la de su esposa, María Claudia Tarazona, quien lo ha acompañado día y noche, al igual que sus hijos y familiares más cercanos.

Nueva foto de Miguel Uribe Turbay en el hospital

A través de su cuenta de Instagram, Tarazona ha compartido emotivos mensajes que reflejan el dolor de la ausencia, pero también la fe que la sostiene. En la mañana de este jueves, publicó un sentido mensaje que ha conmovido a miles:

"Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios", escribió, junto a una fotografía que acompañó el mensaje.

Esposa de Miguel Uribe comparte doloroso mensaje tras dos meses del atentado

Pero fue otra publicación la que conmovió profundamente a sus seguidores: una historia acompañada de una imagen donde se ve a Miguel Uribe junto a su hija, con un mensaje cargado de amor y fe:

"Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta (...) El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito que te tengo. Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario".

Al pie de la imagen, escribió con firmeza: "Te amo hija. Volverá a Nosotros".

Hija de María Claudia Tarazona se pronuncia tras dos meses del atentado a Miguel Uribe

Según el parte médico más reciente, entregado por su hermana, la periodista María Carolina Hoyos, Miguel Uribe ha mostrado señales de recuperación neurológica. “Lo que está pasando con Miguel es increíble. Estamos en el 2% de los pacientes que logran sobrevivir a este tipo de lesiones. Es un milagro”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

El senador estaría iniciando la denominada “fase de despertar”, una etapa crítica en la que se reduce progresivamente la sedación para observar posibles reacciones de conciencia. Aunque esto no implica aún una recuperación definitiva, sí es un indicador alentador de actividad cerebral.

La familia continúa aferrada a la fe y a los pequeños avances, mientras el país permanece atento a la evolución del congresista.

Miguel Uribe Turbay