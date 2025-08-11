Así fue el abrazo de María Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño en el Congreso

En la madrugada de este lunes, 11 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de dos meses en cuidados intensivos tras el atentado que sufrió mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad.

Horas más tarde, se decidió que los restos de Miguel Uribe serían velados en el Congreso de la República desde la tarde de este lunes hasta el miércoles, 13 de agosto. Allí, llegaron varios de sus compañeros de partido, amigos, colegas y familiares para despedirlo.

Una de las imágenes más conmovedoras fue la que dejó el encuentro entre María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, y Miguel Uribe Londoño, su suegro. Ambos, después de saludar a quienes les expresaron sus condolencias, se dieron un fuerte abrazo de más de un minuto.

El primero en llegar fue Londoño, quien fue recibido por varios líderes políticos y amigos de la familia que ya estaban en el Congreso rindiendo un homenaje al senador. Después llegó Tarazona y ambos se fundieron en un largo y emotivo abrazo ante la mirada de todos los asistentes.



Ocurrió luego de que Tarazona hablara a los medios de comunicación por primera vez desde que se conoció el fallecimiento del senador. En ese momento, agradeció a los médicos que atendieron a su esposo desde que llegó a la Santa Fe.

Además, pidió justicia “no solo por Miguel, por Colombia que merece la paz”. En ese sentido, pidió unión y paz, rechazando cualquier acto de violencia como venganza por el atentado, pues recalcó que, ahora, hay que honrarlo.

"Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte de Miguel (...) Ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia, que los seres humanos respondan por sus actos hacen un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel sino por una Colombia entera que merece vivir en paz", dijo.

Él soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás añadió Tarazona.

Cabe recordar que, aunque hace días hubo reporte de indicios de mejoría, los médicos tuvieron que intervenirlo de urgencia por una nueva crisis, específicamente, la clínica informó que Miguel Uribe sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central.