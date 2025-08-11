Publicidad

Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Secretario general de la ONU lamenta muerte de Miguel Uribe y reclama seguridad para candidatos

Secretario general de la ONU lamenta muerte de Miguel Uribe y reclama seguridad para candidatos

La Fiscalía colombiana tipificó hoy el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, entre ellos el autor material, un adolescente de 15 años, mientras continúa la búsqueda de los determinadores.

Qué significa que Fiscalía eleve a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses.
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 05:27 p. m.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá y que lo dejó gravemente herido.

Guterres, en un mensaje transmitido por su portavocía a la prensa en el que expresaba sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano, reiteró su llamado a que el atentado contra Uribe "sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia".

"El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos", agrega el mensaje.

António Guterres
António Guterres
Foto: AFP.

Uribe, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en las que aspiraba a ser el candidato del Centro Democrático, en oposición al actual presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía colombiana tipificó hoy el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, entre ellos el autor material, un adolescente de 15 años, mientras continúa la búsqueda de los determinadores.

Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados por la violencia, solo por detrás de Sudán y Siria, al haber sumado a fines del año pasado 7,3 millones de desplazados internos, equivalente al 14 % de su población, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

