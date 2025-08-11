Hemos revisado protocolos y cumplimos con todo: UNP tras muerte de Miguel Uribe

Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) se refirieron a la seguridad que tenía el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de agosto, día en el que se registró el atentado en su contra en Bogotá.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, previo a un consejo de seguridad extraordinario en Casa de Nariño, aseguró que la entidad cumplió con todas las medidas de seguridad ese día.

Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses. Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay

“Las investigaciones las está haciendo la Fiscalía y las está haciendo la Procuraduría e igualmente la UNP adelanta una investigación interna. Hemos revisado nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todo en lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar; eran tres exactamente de la UNP, igualmente que tuvieran el equipo adecuado, los equipos funcionales, el armamento y la munición, todo en su debido estado correcto”, señaló Rodríguez.

El director de la UNP también aseguró que ese día hubo otras “coincidencias que fueron lamentables”, pues señaló que algunas personas del esquema de seguridad habían estado la noche anterior con el senador hasta tarde y por eso no estaban disponibles.

Doloroso mensaje de María Claudia Tarazona

La muerte del senador Miguel Uribe la confirmó su esposa, María Claudia Tarazona, a través de un mensaje en sus redes sociales en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", junto con una foto de ambos.

Publicidad

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

De hecho, el pasado sábado, la Santa Fe informó de que el senador había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.