Para el general y exvicepresidente Óscar Naranjo, Colombia llegó a un punto en el que las negociaciones políticas con grupos armados ya no pueden plantearse bajo los mismos términos de años anteriores.

Durante una discusión sobre las leyes de sometimiento a la justicia, Naranjo aseguró que, en su opinión, el proceso con las Farc fue el último que podía entenderse como una negociación política de paz.

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“Creo que en el caso de procesos de negociación de paz, en mi opinión, el último posible fue el proceso con las Farc. De ahí en adelante lo que queda no da para conceptualizar ninguna aproximación jurídico política de negociación de paz”, afirmó.

Su planteamiento parte de un cambio en las organizaciones criminales que operan en el país, pues según explicó, quedaron atrás estructuras como los grandes carteles y también aquellas que mantenían un origen político claramente identificable.



Óscar Naranjo / Foto: AFP

Actualmente, señaló Naranjo, el país enfrenta una criminalidad mucho más fragmentada y citando cifras del Ministerio de Defensa, indicó que entre 27.000 y 28.000 personas estarían en armas, articuladas en cerca de 18 organizaciones regionales o nacionales y al menos 180 estructuras con impacto en territorios específicos.

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El exvicepresidente advirtió además sobre lo que denominó una “gobernanza criminal” con grupos criminales que controlan territorios, imponen reglas a las comunidades, intimidan a las autoridades locales y protegen economías ilícitas.

Para Naranjo, este escenario plantea uno de los principales desafíos de la ley de sometimiento al aplicarla a organizaciones que no tienen un origen político, aunque en algunos territorios terminen ejerciendo funciones y controles que tradicionalmente corresponden al Estado.

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Camilo Gómez, exalto comisionado para la Paz, coincidió en que las condiciones cambiaron, debido a que ya no existe la posibilidad de desarrollar nuevos procesos de paz como se entendían anteriormente, en parte por el peso que adquirió el narcotráfico en la financiación y en las formas de violencia de estas estructuras.

Gómez también puso el foco en la capacidad de la justicia y señaló que, además de crear mecanismos de sometimiento, el país necesita fortalecer a los jueces y fiscales para reducir la impunidad desde los delitos comunes hasta las estructuras criminales de mayor alcance.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares recordó que uno de los problemas de la llamada paz total del gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue haber incluido bajo un mismo marco organizaciones de naturaleza distinta. Y aunque respaldó la nueva ley, advirtió que por sí sola no garantiza resultados.

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La exministra de Justicia Ángela María Buitrago también cuestionó la política del anterior gobierno y afirmó que la paz total terminó “desmembrada y descontextualizada” en su aplicación y sostuvo que los marcos iniciales fueron ampliándose hasta incluir grupos que no estaban contemplados originalmente.

El debate deja una discusión abierta sobre el alcance de las nuevas herramientas de sometimiento y cómo lograr que las organizaciones criminales abandonen las armas y respondan ante la justicia en un escenario en el que, para voces como la de Naranjo, la negociación política ya no sería la vía para los grupos que hoy operan criminalmente en el país.