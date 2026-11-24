A una década de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo realizó en Mañanas Blu, un balance detallado sobre los avances, retrocesos y los complejos desafíos que enfrenta la implementación de la paz en Colombia.

Jaramillo, quien lideró las conversaciones de La Habana bajo el gobierno de Juan Manuel Santos junto al jefe negociador Humberto de la Calle, hizo un llamado a la sociedad colombiana, y en especial a los jóvenes, a recordar la intensidad de la guerra que vivía el país hace dos décadas y a reconocer el esfuerzo militar y policial que hizo posible llevar a la antigua guerrilla a la mesa de negociación.

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La paz territorial y el valor de la memoria histórica

Al comparar la situación actual con el panorama de violencia de hace 20 años, Jaramillo enfatizó la necesidad de mantener presente la memoria histórica frente a los avances logrados. En sus palabras, "yo lo primero que quiero hacer es recordar eso y honrar a todos los hombres que dieron sus vidas por finalmente llevar a las Farc a una mesa de negociación". Asimismo, aclaró que la firma del acuerdo no marcó la culminación del proceso, sino el inicio de una labor continua: "una cosa era llegar a un acuerdo y otra cosa era construir la paz y esa es la tarea de los últimos 10 años".

El excomisionado sostuvo que el texto del acuerdo no debe verse como un documento estático, señalando que "el acuerdo de paz no es solamente una agenda... no son 300 páginas, es una agenda viva para cambiarle la vida a la gente en los territorios". Según su análisis, los tropiezos en la implementación responden a un desinterés histórico de la clase política y la sociedad por las regiones apartadas, donde han proliferado los cultivos de coca y la expansión de grupos ilegales.



Polarización y los retos de negociar la paz en democracia

Frente a la polarización que persiste en el país, Jaramillo explicó que realizar procesos de paz dentro de una democracia supone obstáculos estructurales debido a la politización de la agenda de seguridad. El exfuncionario afirmó que "uno de los problemas que teníamos muy grandes, del que poco se habla, es la enorme dificultad de hacer una negociación de paz en una democracia". Recordó cómo, tras la firma del acuerdo marco en agosto de 2012, la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que solo debía negociarse el sometimiento de la guerrilla y promovió la creación del Centro Democrático para oponerse al proceso. Jaramillo comparó este fenómeno con la carrera política de Benjamin Netanyahu en Israel, articulada en torno a su oposición a los acuerdos de Oslo.

A diferencia de casos internacionales como el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, que contó con diez años continuos de gestión bajo el gobierno de Tony Blair, en Colombia la alternancia de gobiernos ha entorpecido la continuidad de las políticas acordadas.

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Ante recientes actos terroristas atribuidos a reincidentes como alias Antonio Medina, Jaramillo enfatizó la necesidad de hacer precisiones conceptuales. "Estos no son integrantes de las Farc. Las Farc ya no existen", puntualizó, explicando que el surgimiento de facciones disidentes es un patrón recurrente en los posconflictos a nivel global, tal como ocurrió en Irlanda del Norte con organizaciones disidentes tras la firma de la paz.

Para concluir, Jaramillo hizo un llamado a integrar esfuerzos entre el sector público, el sector privado, la iglesia y las organizaciones sociales para consolidar la presencia institucional en las regiones. Comparó la tarea de construcción de paz con el mantenimiento costero: "Es como quien construye diques en el mar. Hay que ir parándolos y parándolos y parándolos".

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Escuche aquí la entrevista: