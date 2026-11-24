La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido en Villavicencio, y confirmó que fueron designados dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para liderar la investigación.

Los funcionarios trabajan en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en los actos urgentes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.

Publicidad

Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada, explicó que desde el momento del atentado fueron asignados los dos fiscales para adelantar las actuaciones correspondientes y que actualmente hacen parte del Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado en Villavicencio, así como del Consejo de Seguridad que lidera el presidente de la República.

“Desde la noche de ayer se vienen liderando los actos urgentes junto con los cuerpos de policía judicial tanto de la Policía Nacional como del Cuerpo Técnico de Investigaciones por parte de estos fiscales. Hoy hacen parte del PMU instalado en Villavicencio y del Consejo de Seguridad que lidera el señor presidente de la República”, explicó González Flechas.



El funcionario señaló además que las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible participación del frente 39 ‘Arcesio Niño’, de las disidencias de las Farc. Sin embargo, precisó que se trata de una hipótesis preliminar que está siendo verificada dentro de la investigación.

“Las primeras hipótesis nos llevan a presumir la autoría material e intelectual en cabeza del Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las FARC, en cabeza de alias Antonio Medina y su ejecución posiblemente por alias Patón”, aseguró el delegado contra la Criminalidad Organizada.

Publicidad

De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades trabajan para establecer tanto quiénes habrían participado en la planeación y determinación del atentado como quienes habrían ejecutado materialmente el ataque.

González Flechas aseguró que las labores investigativas comenzaron desde el momento en que ocurrieron los hechos y que el objetivo es identificar a los responsables y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.

Publicidad

“Estas actividades se vienen desarrollando desde el momento mismo de los hechos y con el objetivo de lograr lo más pronto posible un resultado contra los autores materiales e intelectuales de este atentado”, indicó el funcionario.