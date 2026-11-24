El Gobierno nacional ofrecerá recompensas para las personas que entreguen información que permita anticiparse a atentados y acciones violentas por parte de diferentes grupos armados en el país. Así lo anunció el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.
“La cooperación ciudadana es clave para anticiparnos a las intenciones terroristas, para salvar vidas, para impedir los ataques y poder neutralizar a los criminales, el gobierno dará recompensas por esa información”, dijo Ordóñez.
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El anuncio se da después de los atentados registrados durante los últimos días en Cúcuta, Curumaní, Cesar, y Villavicencio.
El presidente Abelardo De La Espriella llegó a Villavicencio después del atentado contra la Gobernación del Meta y se refirió a un cabecilla de las disidencias de las Farc que sería responsable de esta acción terrorista.
“El bandido ‘Antonio Medina’ de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él, lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella desde Villavicencio.
El ministro del Interior rechaza los recientes ataques terroristas y hace un llamado a la unidad nacional y cooperación ciudadana para defender la vida y enfrentar la criminalidad.— MinInterior Colombia (@MinInterior) November 24, 2026
“Nuestra Patria no se somete. Ni un milímetro para el terrorismo.” Alejandro Ordóñez Maldonado,… pic.twitter.com/cq5LUnTl8O