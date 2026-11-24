La representante a la Cámara suspendida, Luz Verónica Estrada, atraviesa un complejo escenario disciplinario y legal tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartarla de su cargo. En entrevista con la emisora Blu Radio, su abogado defensor, Santiago Trespalacios, detalló el estado del proceso, la estrategia de defensa y la situación personal de la congresista.

Evaluación de escenarios legales y postura frente a la curul

Frente a los cuestionamientos sobre si la congresista dará un paso al costado o renunciará a su escaño parlamentario, el jurista aclaró que no se ha contemplado dicha medida y que la prioridad actual radica en analizar el panorama jurídico. "No, eso no es algo que ella haya manifestado ni algo que hemos decidido aún", sostuvo Santiago Trespalacios.

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Asimismo, enfatizó que su labor se ha centrado en hacer una pedagogía sobre los regímenes aplicables: "En lo que a mí atañe la discusión es estrictamente jurídica y hasta ahora es simplemente pedagógica de explicarle los escenarios".

El defensor puntualizó que una hipotética renuncia trasciende el marco estrictamente legal y corresponde al ámbito político de la representante. "Yo le puedo explicar... los escenarios jurídicos con renuncia o sin renuncia. Y yo se los he explicado muy bien", aseveró al referirse a las implicaciones procesales del caso.



Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Foto X: @Veronicaho88

Al ser indagado sobre los señalamientos de supuestas falsedades en certificaciones atribuidas a instituciones como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, Trespalacios declinó revelar las conversaciones privadas sostenidas con su representada. "Las conversaciones que yo haya sostenido con ella, pues hacen parte de la reserva profesional que así yo quisiera violar, tengo la obligación de no hacerlo", afirmó.

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De igual manera, el abogado reiteró que la defensa se ejercerá formalmente ante los estrados e instituciones judiciales y no a través de discusiones en la opinión pública. "Yo no puedo hacer una defensa mediática de lo que ha salido en redes sociales cuando todavía no conozco los cargos que le van a formular las autoridades", manifestó. Sobre la premisa fundamental de su labor técnica, remarcó: "Yo no defiendo a las personas con fe... La defensa es un derecho humano. Con base en los argumentos, con base en los elementos".

Silencio de la congresista

Respecto al estado anímico de la congresista suspendida, Trespalacios desestimó versiones sobre un estado de desesperación extrema, aunque reconoció el alto impacto del proceso. "Es una persona que está abrumada con toda esta situación... es una persona pues que está viendo toda la situación, está captando la información que yo le suministro", explicó.

Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, en el Congreso de la República. Foto X: @Veronicaho88

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Finalmente, el penalista reveló que la ausencia de apariciones públicas por parte de Luz Verónica Estrada responde a una sugerencia legal expresa. "Incluso la razón por la cual no ha salido a medios es porque yo se lo he indicado y hasta ahora ha satisfecho esa indicación que le he dado", concluyó Tres Palacios, al tiempo que confirmó que la única notificación oficial recibida formalmente hasta el momento corresponde a la suspensión preliminar dictada por la Procuraduría General.

Escuche aquí la entrevista: