En la tarde de este lunes, 23 de noviembre, fue encontrado en el Salto del Tequendama, el cuerpo sin vida del joven Gabriel Cárdenas, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 19 de noviembre.

El estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes había sido visto por última vez después cuando pidió una moto para dirigirse a la universidad.

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Después de cuatro días de búsqueda y del llamado de sus familiares, los Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo y realizaron el proceso de recuperación del cuerpo del joven estudiante.

Las autoridades también informaron que el cuerpo sin vida tenía los documentos del joven menor de edad.



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