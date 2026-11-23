La empresa Evolti denunció un nuevo atentado contra sus proyectos de generación de energía solar en el departamento de Nariño. Esta vez, las minigranjas Delta 1 y Delta 2, ubicadas en el sector de El Remolino, en el municipio de Taminango, fueron atacadas mediante la detonación de un artefacto explosivo.

De acuerdo con la compañía, la explosión ocasionó daños materiales en la infraestructura energética. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

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Este hecho genera preocupación debido a que es el segundo atentado contra proyectos de la empresa en menos de un mes. El pasado 29 de octubre, la minigranja solar NAOS 3, ubicada en la misma zona, también fue objeto de un ataque.

“Este hecho ocurre menos de un mes después del atentado contra nuestra minigranja solar NAOS 3, ubicada en la misma zona, el pasado 29 de octubre. Estos nuevos hechos nos generan una profunda preocupación por las condiciones de seguridad para desarrollar proyectos de generación de energía en el país”, señaló la empresa por medio de un comunicado.



Ante esta situación, Evolti hizo un llamado al Gobierno Nacional a adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar la seguridad de las personas, las empresas y la infraestructura energética en el país.

“Reiteramos con urgencia nuestro llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto: dos atentados en menos de un mes muestran que no se trata de hechos aislados. Es necesario adoptar medidas concretas e inmediatas que protejan a las personas, a las empresas y a la infraestructura energética del país, y avanzar en las investigaciones”, agregó.

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La compañía señaló que sus minigranjas solares generan energía equivalente al consumo de 20.000 hogares y advirtió que los ataques no solo representan daños materiales, sino que también afectan la inversión, la generación de empleo y las oportunidades para las comunidades de la región.

Asimismo, informó que puso lo ocurrido en conocimiento de las autoridades competentes y que adelanta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.

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“No podemos permitir que la violencia se convierta en un obstáculo para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de nuestras regiones”, concluyó.