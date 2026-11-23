El Consejo de Estado ordenó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pronunciarse públicamente en un plazo de cinco días, al considerar que las expresiones utilizadas el pasado 15 de octubre de 2026, durante su visita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, estigmatizaron a personas identificadas con el denominado "wokismo".

La orden judicial establece que, en ese pronunciamiento, el presidente deberá reconocer que Colombia es un Estado pluralista que tiene el deber de promover la igualdad y la diversidad; que las personas que hacen parte del movimiento "wokismo" o se reconocen como integrantes de este no son enemigas de los valores de la Nación, y que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a todas las personas, sin distinción.

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La decisión fue adoptada al resolver una acción de tutela presentada por Héctor Gabriel Rondón Olave, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por opinión política o filosófica, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Rondón Olave, quien se identificó como víctima de desplazamiento forzado, explicó en la tutela que en 2001 fue víctima de este delito "porque mis convicciones políticas me señalaron como enemigo". A partir de esa experiencia, consideró que las declaraciones del jefe de Estado no correspondían únicamente a una discrepancia de opiniones, sino que podían generar una nueva estigmatización y revictimización.



En la tutela se planteó que "el discurso del jefe de Estado no corresponde a una simple discrepancia de opinión, sino que reactiva el patrón de señalamiento que precedió la violencia que sufrió, y lo expone a una revictimización que el Estado está obligado a evitar".

El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó al presidente realizar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia, un nuevo pronunciamiento público por un medio de alcance equivalente al utilizado el 15 de octubre. El reconocimiento deberá ser difundido en el portal web y las cuentas institucionales de la Presidencia de la República y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, además de la cuenta personal de YouTube del mandatario.

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El caso se originó por el discurso que De la Espriella pronunció el 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, durante su primera visita al Ministerio de las Culturas. El mandatario afirmó que el "wokismo" era un "cáncer" que amenazaba la unidad nacional y anunció una lucha abierta, total, decidida y patriótica contra esa corriente.

También cuestionó aspectos relacionados con la educación, el lenguaje inclusivo y las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Además, pidió retirar de los espacios públicos del Gobierno imágenes y obras alusivas a Carlos Pizarro Leongómez y manifestó que durante su administración no permitiría que funcionarios compartieran esas convicciones.

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La Presidencia defendió la actuación del mandatario y sostuvo ante el Consejo de Estado que la tutela debía declararse improcedente. Entre sus argumentos, señaló que no se había cumplido, a su juicio, el requisito de procedibilidad, porque el accionante no había presentado previamente un derecho de petición ante esa entidad para solicitar las medidas reclamadas.

La respuesta también cuestionó la legitimación del accionante y sostuvo que no había demostrado una afectación individual derivada de las declaraciones. La Presidencia argumentó que "la acción resulta improcedente porque: i) no se cumplió con el requisito de procedibilidad, pues el actor no presentó previamente un derecho de petición ante esa entidad para solicitar la adopción de las medidas que ahora reclama; ii) existe falta de legitimación en la causa por activa porque el actor no demostró una afectación individual derivada de profesar el ateísmo (sic) ni identificarse como integrante de dicho grupo; y, iii) las declaraciones cuestionadas no estuvieron dirigidas de manera directa y particular".

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que las expresiones analizadas excedieron una simple discrepancia frente a una corriente de pensamiento y concluyó que también podían afectar a las personas que se identifican con ella.

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"En ese sentido, la Sala advierte que las afirmaciones cuestionadas no se limitaron a expresar discrepancia con una ideología frente a las propuestas que trae ella sobre la cultura, género, identidad o justicia social, entre otras, sino que las asocian con la «perversión» de los valores sociales, la amenaza a la unidad nacional y la imposición de conductas violentas. De esta manera, la descalificación de determinadas ideas se proyecta a su vez sobre las personas que las defienden o que son identificadas con ellas, al atribuirles características negativas y presentarlas como una amenaza para la sociedad", sostuvo la Sala.

El alto tribunal agregó que las expresiones cuestionadas encajaban en un escenario relacionado con las denominadas "categorías sospechosas", por contener, según su análisis, estereotipos relacionados con el género, la orientación sexual, las creencias y la cultura.

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"En esa misma línea, las aseveraciones del jefe de Estado encajan en el escenario de lo que la Corte Constitucional ha denominado «categorías sospechosas», en la medida en que son contentivas de estereotipos de género, de orientación sexual, de creencia y de cultura con sesgos de diferenciación con el propósito de limitar y excluir su participación y se enmarca en actos discriminatorios, en la medida en que estigmatiza cualquier tipo de pensamiento que resulte contrario al del mandatario", señaló el Consejo de Estado.

La Sala recordó, además, que el ejercicio de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, especialmente cuando se trata del presidente de la República, está sujeto a responsabilidades frente a grupos y personas que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

"De lo anterior, se desprende que el Estado colombiano, representado por el presidente de la República, tiene la obligación y el compromiso a nivel local e internacional de no realizar manifestaciones racistas o discriminatorias y sancionar conductas que violenten y/o discriminen a algún individuo o grupo de personas. Igualmente, su discurso debe ejercerse bajo estrictos estándares de razonabilidad y responsabilidad, en especial, cuando involucra a grupos y personas vulnerables", concluyó la Sala.

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Además de la rectificación, el fallo ordenó al presidente y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes eliminar de sus respectivos canales de YouTube las publicaciones que contienen el discurso del 15 de octubre, tituladas "La cultura y el patrimonio de Colombia deben recuperar su lugar, su historia y verdadero significado" y "Visita del Presidente de la Espriella al MinCultura".