El panorama de las masacres en Colombia es preocupante y las cifras van en aumento. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de 2026 se registraron 87 masacres que dejaron 307 víctimas, lo que representa un incremento del 13 % en los casos y del 14 % en las víctimas frente al mismo periodo de 2025, en el que se reportaron 77 hechos y 270 personas asesinadas.

El balance evidencia que la tendencia viene creciendo después de la reducción registrada entre 2022 y 2024. En ese periodo, las masacres pasaron de 83 casos en 2022 a 81 en 2023 y 72 en 2024. Sin embargo, en 2025 volvieron a subir a 77 y, en lo corrido de 2026, llegaron a 87, la cifra más alta de los últimos cinco años para el periodo enero-octubre.

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El aumento también se refleja en el número de víctimas: mientras en 2024 fueron 247 personas y en 2025 llegaron a 270, este año ya son 307, es decir, 37 víctimas más que el año anterior. Las cifras del Ministerio de Defensa son preliminares y están sujetas a variación.

Un panorama que, según Observadores Colombia, es más crítico y, aunque se registran diferencias con el Gobierno, pues no es indiferente, el panorama sí está en aumento.



El director de Observadores Colombia, Javier Bustos Villa, informó que, con corte al 23 de noviembre de 2026, la organización registra 111 masacres y 461 víctimas en el país. La cifra supera los 80 casos y 328 fallecidos contabilizados durante todo 2025. Según advirtió, si se mantiene esta tendencia, Colombia podría terminar el año con alrededor de 123 masacres.

Sobre los territorios más afectados, señaló que Antioquia registra 15 casos; Cauca y Valle del Cauca, 14 cada uno; y Atlántico y Norte de Santander, nueve por departamento. En cuanto a las ciudades, Cúcuta registra seis episodios, Barranquilla y Santander de Quilichao, cuatro cada una, y Bogotá y Soledad, tres.

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"Esto nos alerta porque, primero, pues hay personas indefensas, que están siendo asesinadas en más de un hecho cuando son más de tres. Segundo, hay una gran cantidad de armas legales y legales que están generando estos casos. Y tercero, pues la criminalidad en este caso específico puede ser por diferentes causas", indicó el director de ObservadoresCol.

El director agregó que los sábados y domingos son los días de mayor ocurrencia de estos hechos. Además, señaló que las masacres también pueden estar relacionadas con personas que, bajo los efectos del licor o sustancias alucinógenas, cometen estos asesinatos.

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"Una puede ser por territorio para el control de venta de estupefacientes, dos territorio para temas de extorsión y tres personas que tienen odio en su corazón y tienen un arma y pues cobran venganza o personas que están fuera de sus cabales con licor o alucinoso en su mente y cometen masacres", enfatizó.

En algunas regiones, los hechos están relacionados con el conflicto armado y el control ilegal, mientras que en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta se presentan disputas por el control territorial del microtráfico. Por eso, pidió fortalecer las denuncias anónimas, la colaboración ciudadana y las investigaciones para judicializar a los responsables.

Finalmente, hizo un llamado a promover la tolerancia y la cultura ciudadana desde las instituciones y la sociedad, pues "no es lógico que un mismo país esté matándose por intolerancia", según afirmó.