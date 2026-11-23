Las Fuerzas Militares confirmaron que la operación Ninfa, desarrollada en Mapiripán, Meta, contra las disidencias de las Farc, se llevó a cabo en el marco de la cooperación estratégica con Estados Unidos, a través del Escudo de las Américas (A3C). El operativo, que contó con la coordinación de la Policía Nacional, dejó cinco integrantes de la estructura 44 Antonio Ricaurte, del Bloque Amazonas de Iván Mordisco, muertos.

Según las Fuerzas Militares, esta cooperación con Estados Unidos permite fortalecer las capacidades de inteligencia, las herramientas diferenciales y la efectividad operacional para enfrentar las estructuras narcoterroristas financiadas por el narcotráfico. Este resultado representa una nueva acción militar bajo el marco de esa alianza estratégica.

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Entre los cinco muertos está alias ‘El Churco’, señalado cabecilla de la comisión armada Antonio Ricaurte, a quien las autoridades responsabilizan de ordenar y ejecutar acciones terroristas, además de ejercer presiones y constreñimientos contra la población civil en esta zona del departamento del Meta.

En sus antecedentes aparece una acción terrorista ocurrida en julio de 2025 en Calamar, Guaviare, cuando habría participado en la activación de una motobomba al paso de una patrulla del Ejército, sobre la vía que conduce al Batallón de Infantería de Selva número 24. También se le atribuye haber realizado proselitismo armado en noviembre de 2025 en las veredas Caño Mangón, El Siare y Sabanas de San Ignacio, en Mapiripán, Meta.



Adicionalmente, en noviembre de 2025 habría ordenado acondicionar una lancha con artefactos explosivos en inmediaciones del Batallón de Infantería de Selva número 24, en Calamar, Guaviare, para atacar a las tropas del Ejército. Entre los hechos más recientes, las autoridades le atribuyen la elaboración y difusión, el 18 de noviembre de 2026, de material audiovisual para generar temor en la población civil, junto con alias ‘Ángel Montero’ y otros ocho integrantes de la estructura 44.

En esos videos rechazaban las extorsiones atribuidas a alias ‘Yimy Parra’ y ‘Chuki’ en Puerto Nare, Guaviare, y ordenaban a la comunidad no pagar esos cobros y denunciarlos. Durante la Operación Ninfa también fueron incautadas armas largas y cortas, municiones, equipos de comunicación y dos embarcaciones. Durante el ataque aéreo de precisión también fueron incautadas armas largas y cortas, municiones, equipos de comunicación y dos embarcaciones que estaban en poder de esta estructura criminal.

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Tras conocerse el resultado, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la operación y aseguró que los grupos armados ilegales están atacando desesperadamente porque, según afirmó, saben que están siendo derrotados. Advirtió que cada acción contra la Fuerza Pública y la población civil tendrá una respuesta más contundente por parte del Estado.

Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡ESTÁN EN LOS ESTERTORES DE SU DERROTA!



Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente,… pic.twitter.com/DyATQyB0lh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026

"Cada ataque y cada gota de sangre derramada por estos criminales tendrán consecuencias. Los perseguiremos sin descanso y emplearemos toda la fuerza legítima del Estado para derrotarlos", manifestó el mandatario.

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De la Espriella también insistió en que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública ni escondites que garanticen impunidad a los integrantes de estas organizaciones. Reiteró que continuará la ofensiva contra sus estructuras con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley.