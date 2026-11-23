En medio de los recientes escándalos por la presentación de títulos académicos falsos de la representante a la Cámara Verónica Estrada, para acceder a importantes cargos en Colombia, una investigación de Blu Radio puso en evidencia qué tan fácil puede ser encontrar a quienes ofrecen estos documentos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

En la búsqueda encontramos varias páginas y perfiles que promocionan la elaboración de diplomas de bachillerato, títulos técnicos, tecnológicos, profesionales y hasta maestrías. La oferta no se limita a entregar un documento: los vendedores prometen paquetes que incluyen diplomas, certificados de estudio, actas de grado y sábanas de notas. Algunos incluso ofrecen el portadiploma como parte del servicio.

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Los precios dependen del nivel académico. Un supuesto título de bachiller puede costar entre 80.000 y 120.000 pesos. Para los títulos profesionales, los interesados pueden escoger la carrera que deseen y los vendedores presentan diferentes opciones de universidades que ofrecen esos programas, buscando darle mayor apariencia de autenticidad al documento.

También ofrecen certificados de notas de los últimos semestres, con promedios superiores a cuatro. En estos casos, los precios pueden oscilar entre los 800.000 y el millón de pesos, dependiendo de las características del título y de si el comprador necesita una tarjeta profesional.



El procedimiento comienza con una conversación por WhatsApp o Facebook, donde solicitan los datos y documentos personales del interesado, acuerdan el valor y establecen un plazo de entrega que, según los vendedores consultados, puede tardar hasta 15 días.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que aseguran que los títulos y certificados serán cargados en las plataformas del Ministerio de Educación, de manera que el comprador pueda consultar y supuestamente verificar la información. Sin embargo, estas son promesas hechas por los vendedores y no una garantía de que los documentos tengan validez académica.

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Durante una de las conversaciones que sostuvimos, nos explicaron cómo funciona el procedimiento, cuáles son las opciones disponibles y las condiciones para recibir los documentos. En otros contactos encontramos una modalidad similar: las negociaciones se realizan por redes sociales, pero la entrega y el pago pueden acordarse de manera presencial, en un punto previamente establecido.

La facilidad con la que se promocionan estos servicios abre interrogantes sobre los controles para verificar la autenticidad de los títulos académicos en el país y evitar que documentos falsos sean utilizados para acceder a empleos, acreditar conocimientos o aspirar a cargos públicos.

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Una práctica que pone en discusión no solamente la seguridad de los certificados educativos, sino también los mecanismos de selección de personas que deben demostrar una formación académica para ejercer determinadas responsabilidades. Porque, según lo encontrado en esta investigación, conseguir un diploma falso podría estar a unos cuantos mensajes y un pago de distancia.