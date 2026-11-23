El ataque con drones cargados de explosivos contra instalaciones de la Policía en el barrio Tasajero, en Cúcuta, encendió las alertas sobre la expansión de esta modalidad de violencia hacia las ciudades capitales. Además de afectar a la Fuerza Pública, el hecho dejó daños en viviendas cercanas y puso de nuevo sobre la mesa los riesgos para la población civil.

De acuerdo con Javier Andrés Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la posibilidad de que estos ataques llegaran a las capitales ya había sido advertida por la entidad en informes anteriores. Según explicó, el uso de drones por parte de los grupos armados ha evolucionado, debido a que estos dispositivos no solo son utilizados para labores de vigilancia e inteligencia, sino también para ejecutar ataques ofensivos y fortalecer el control territorial.

Drones. Foto: Freepik.

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“Creemos que era previsible, nosotros en varios informes hemos anunciado que el uso de drones con fines ofensivos podía incrementarse y podía llegar a ciudades capitales”, afirmó Flórez.

Además, advirtió que Cúcuta no necesariamente sería la única ciudad expuesta a esta situación. Entre los territorios que podrían enfrentar riesgos similares mencionó a Popayán, Mocoa y Cali, teniendo en cuenta la presencia y las dinámicas de los grupos armados en distintas regiones del país.



Las cifras presentadas por la Fundación Ideas para la Paz dan cuenta del crecimiento de esta modalidad. Mientras que en 2023 se registraron dos ataques con drones, en 2024 la cifra superó los 170 hechos; en 2025 pasó de 270 y, en lo corrido de 2026, ya supera los 300, de acuerdo con el balance citado por el investigador.

Norte de Santander, especialmente por la situación de seguridad en el Catatumbo, y Cauca se encuentran entre los departamentos más afectados.

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La FIP señaló al Estado Mayor Central (EMC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los principales grupos responsables de este tipo de ataques, con una mayor concentración de acciones del EMC en Cauca y del ELN en el Catatumbo.

Flórez explicó que uno de los principales riesgos de esta modalidad es que los ataques se produzcan en zonas con alta concentración de población, donde las consecuencias pueden ir más allá del objetivo de la acción armada.

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“En zonas más pobladas los daños colaterales a población civil pueden ser muy superiores, como lo que acaba de pasar en Cúcuta”, señaló.

Frente a este escenario, el director de la FIP considera que la respuesta del Estado no puede limitarse a la implementación de un sistema estratégico de defensa antidrones, pues su desarrollo y puesta en funcionamiento pueden tomar tiempo.

Por eso, planteó la posibilidad de adoptar medidas inmediatas de protección para las instalaciones militares y policiales, como la instalación de redes, además de actualizar los protocolos y las capacidades operativas para responder a esta amenaza.

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“Tenemos que pasar de la respuesta estratégica que se demora a respuestas más inmediatas, tácticas y operativas que se pueden tomar a un costo bajo, pero con un impacto mayor”, sostuvo.