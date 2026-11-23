La excandidata presidencial y exsenadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aclaró públicamente la polémica desatada en torno a supuestas informaciones previas al magnicidio del senador Miguel Uribe. En diálogo con Mañanas Blu, Valencia desmintió categóricamente haber tenido conocimiento de un plan criminal contra su compañero de partido y explicó que las alertas recibidas en su despacho señalaban de manera exclusiva un plan de atentado en su propia contra.

Origen de las advertencias: un sargento retirado del Caquetá

Según detalló Paloma Valencia, la información llegó entre el 16 y el 21 de abril de 2025 a través de mensajes de WhatsApp remitidos por un sargento retirado del departamento del Caquetá a su asistente, Emily Rivera. En dichos textos y llamadas posteriores, la fuente alertaba sobre una supuesta orden emitida desde el Senado para perpetrar una acción violenta en su contra.

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Al ser indagada sobre si en algún momento se mencionó a Miguel Uribe en esas comunicaciones, la exsenadora fue enfática: “El atentado, la noticia del atentado era un atentado contra mí”. Valencia agregó que jamás le habría ocultado una amenaza a su colega: “Si me hubieran dicho algo sobre Miguel Uribe, la primera en ir a contarle a Miguel hubiera sido yo”.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, puntualizó que decidió entregar estos chats a la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, a María Claudia Tarazona, viuda de Uribe, debido a que las capturas vinculadas al crimen de Uribe ocurrieron en el Caquetá. Valencia consideró que la proximidad geográfica de la fuente podía ofrecer pistas valiosas a los investigadores para esclarecer la autoría intelectual del magnicidio.



Clima de polarización y señalamientos de incitación al odio

Valencia situó estos hechos en un entorno de alta agresividad y tensión contra la oposición. Valencia atribuyó la proliferación de amenazas de muerte a las intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales del entonces presidente Gustavo Petro.

Recordó que su imagen y la de Uribe eran expuestas constantemente en discursos oficiales y manifestaciones para descalificar su labor legislativa. Señaló que desde la Presidencia los calumniaban tildándolos de “los nietos de los genocidas” y acusándolos de querer “quitar los subsidios a los adultos mayores”. Ante este panorama, Valencia afirmó haber advertido a congresistas del Pacto Histórico y al propio mandatario: “No sigue incitando al odio contra nosotros que vamos a terminar en una tragedia”.

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Acciones legales frente a campañas de desprestigio

Frente a los señalamientos en redes sociales que sugieren que retuvo datos clave sobre el atentado contra Miguel Uribe, Paloma Valencia anunció que emprenderá acciones judiciales. La excandidata apuntó a sectores afines al Gobierno y mencionó directamente al asesor presidencial Carlos Suárez como uno de los promotores del matoneo en su contra.

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“Voy a proceder judicialmente contra ellos. Yo no voy a dejar que lo único que yo tengo, que es muy buen nombre, lo pongan en entredicho”, manifestó la exsenadora, subrayando su trayectoria de lealtad democrática y transparencia.

Escuche aquí la entrevista: